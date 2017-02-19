Гимнастка Солдатова не удивлена своим «нечетким» выступлением на Гран-при Москвы

Солдатова на Гран-при Москвы одержала победу в упражнениях с мячом, а также стала второй в личном многоборье и упражнениях с обручем.

«Не удивлена своим нечетким выступлением, сама подготовка не очень хорошо удалась, не хватило выносливости. Плюс новая программа, которую мы очень много раз меняли: музыки, композиции, элементы. Вплоть до того, что за день до выступления вносили изменения. Что касается победы в упражнениях с мячом, то это был последний выход, вложила все силы и всю себя отдала», — заявила Солдатова журналистам.