Гимнастка Солдатова не удивлена своим «нечетким» выступлением на Гран-при Москвы
Россиянка Александра Солдатова заявила, что не удивлена своим не самым удачным выступлением на
Гран-при Москвы по художественной гимнастике, потому что ей не хватило выносливости.
Солдатова на
«Не удивлена своим нечетким выступлением, сама подготовка не очень хорошо удалась, не хватило выносливости. Плюс новая программа, которую мы очень много раз меняли: музыки, композиции, элементы. Вплоть до того, что за день до выступления вносили изменения. Что касается победы в упражнениях с мячом, то это был последний выход, вложила все силы и всю себя отдала», — заявила Солдатова журналистам.
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