Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28827520/
19 февраля 2017, 17:40 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастка Солдатова не удивлена своим «нечетким» выступлением на Гран-при Москвы

Россиянка Александра Солдатова заявила, что не удивлена своим не самым удачным выступлением на Гран-при Москвы по художественной гимнастике, потому что ей не хватило выносливости.

Солдатова на Гран-при Москвы одержала победу в упражнениях с мячом, а также стала второй в личном многоборье и упражнениях с обручем.

«Не удивлена своим нечетким выступлением, сама подготовка не очень хорошо удалась, не хватило выносливости. Плюс новая программа, которую мы очень много раз меняли: музыки, композиции, элементы. Вплоть до того, что за день до выступления вносили изменения. Что касается победы в упражнениях с мячом, то это был последний выход, вложила все силы и всю себя отдала», — заявила Солдатова журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями