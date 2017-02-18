Российские гимнастки победили в многоборье в групповых упражнениях на Гран-при Москвы
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье в групповых упражнениях на
Гран-при Москвы.
Россиянки победили по сумме упражнений с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками. В сумме российская команда набрала 36,200 балла.
Второе место заняла сборная Болгарии (32,150), третье — команда Египта (20,300).
В личном многоборье весь пьедестал почета заняли российские гимнастки. Первой стала Дина Аверина (76,050), второй — Александра Солдатова (73,450), третьей — Арина Аверина (69,500).
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