Российские гимнастки победили в многоборье в групповых упражнениях на Гран-при Москвы

Россиянки победили по сумме упражнений с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками. В сумме российская команда набрала 36,200 балла.

Второе место заняла сборная Болгарии (32,150), третье — команда Египта (20,300).

В личном многоборье весь пьедестал почета заняли российские гимнастки. Первой стала Дина Аверина (76,050), второй — Александра Солдатова (73,450), третьей — Арина Аверина (69,500).