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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28822892/
18 февраля 2017, 20:43 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки победили в многоборье в групповых упражнениях на Гран-при Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в многоборье в групповых упражнениях на Гран-при Москвы.

Россиянки победили по сумме упражнений с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками. В сумме российская команда набрала 36,200 балла.

Второе место заняла сборная Болгарии (32,150), третье — команда Египта (20,300).

В личном многоборье весь пьедестал почета заняли российские гимнастки. Первой стала Дина Аверина (76,050), второй — Александра Солдатова (73,450), третьей — Арина Аверина (69,500).

Гран-при Москвы завершится в воскресенье.
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