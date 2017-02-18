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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28822703/
18 февраля 2017, 20:15 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Киркоров планирует отдать дочь в школу художественной гимнастики к Винер-Усмановой

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что планирует отдать свою дочь Аллу-Викторию в школу художественной гимнастики к Ирине Винер-Усмановой.

Киркоров посетил Гран-при Москвы по художественной гимнастике и принял участие в награждении победителей.

«Ирина Винер — легенда, у нее потрясающие девочки, которые все — наша гордость, а я всегда слежу за молодыми талантами. Не только на эстраде, но и в спорте. А кому, как не Ирине Александровне, доверить это все. За столько лет она воспитала таких легендарных девочек. Так что я хочу свою дочь отвести к Ирине Александровне, она ее уже видела, оценила гибкость и способности. Я подумал, что лучше школы для ребенка быть не может», — заявил Киркоров журналистам.

Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года. Также у артиста есть сын Мартин.
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