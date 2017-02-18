Киркоров планирует отдать дочь в школу художественной гимнастики к Винер-Усмановой

Киркоров посетил Гран-при Москвы по художественной гимнастике и принял участие в награждении победителей.

«Ирина Винер — легенда, у нее потрясающие девочки, которые все — наша гордость, а я всегда слежу за молодыми талантами. Не только на эстраде, но и в спорте. А кому, как не Ирине Александровне, доверить это все. За столько лет она воспитала таких легендарных девочек. Так что я хочу свою дочь отвести к Ирине Александровне, она ее уже видела, оценила гибкость и способности. Я подумал, что лучше школы для ребенка быть не может», — заявил Киркоров журналистам.