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Вчера в российской столице стартовал международный турнир «Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой. Эти соревнования проходят в рамках программы «Газпром-детям» и вместе с «Гран-при Москва» являются первыми крупными стартами после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В Кубке принимают участие сильнейшие спортсменки из 30 стран, в том числе восходящие звезды сборной России и титулованные гимнастки из-за рубежа. Турнир открыла олимпийская чемпионка, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, которая после церемонии ответила на вопросы «СЭ».

— «Кубок чемпионок «Газпром» и «Гран-при Москва» фактически открывают новый олимпийский цикл. Какие задачи, на ваш взгляд, придется решать обновленной сборной России на пути в Токио-2020?

— В ближайшее время нашим гимнасткам придется привыкать составлять программы и выступать по новым правилам, принятым в художественной гимнастике. Это очень серьезная задача, и от того, насколько успешно она будет решаться, зависит многое. Вообще в начале каждого олимпийского цикла возникает период, очень благоприятный для творческих поисков, когда можно экспериментировать, придумывать что-то новое, в том числе и с новыми правилами… Поэтому я в какой-то мере настроена на открытия. Может быть, не глобальные, но любопытные.

— Можете ли вы оценить потенциал того поколения девушек, которое сейчас приходит в сборную России? Есть ли у этих спортсменок какие-то качества, которые отличают их от вашего поколения чемпионок?

— Мне кажется, важным отличием является то, что для современных гимнасток изначально задана очень высокая профессиональная планка. Сейчас любой мастер спорта умеет делать то, что раньше было под силу только чемпионкам мира. В нашей стране художественная гимнастика очень популярна, много хороших школ, поэтому выбор большой. Талантливых детей много. А значит, и потенциал высокий. На международные соревнования вообще без серьезного потенциала не попасть.

— Есть ли у соревнований в Москве, на ваш взгляд, какие-то особенности по сравнению с турнирами топ-уровня в других городах и странах? Быть может, в уровне конкуренции, количестве участниц или в поведении публики?

— Московский турнир — это первый международный турнир года. Можно сказать, первый бал в художественной гимнастике, первый выход, который задает тон на весь год. И в связи с этим, конечно, московский этап «Гран-при» занимает особое место в спортивной жизни гимнасток. Количество участниц и уровень конкуренции — это уже детали. Что касается поведения публики… Ну, буйных фанатов, как в футболе, у нас, к счастью, нет. Наша публика спокойная и очень благодарная, от души радуется талантливым выступлениям и на овации не скупится. Я вообще обожаю зрителей — в свое время столько поддержки от них получила. Пользуюсь случаем, еще и еще благодарю всех, кто приходил, приходит и будет приходить на наши соревнования!

— Вот уже третий год на «Кубке чемпионок «Газпром» вы будете вручать денежный сертификат «За артистизм». Аналогичный приз «За артистизм» Вы вручали в 2010-м и на чемпионате мира в Москве. В этом году, насколько нам известно, среди номинантов только юные спортсменки. Как возникла идея подобной награды и какими критериям вы руководствуетесь, выбирая победительницу?

— Художественная гимнастика — очень артистичный вид спорта. Музыка и балет — важнейшие составляющие в выступлении любой гимнастки. Дело в том, что в какой-то момент технические элементы стали теснить красоту и грацию. Иногда возникал дисбаланс. И мне захотелось привлечь внимание к тому, что художественная гимнастика без артистичности, скажем так, потеряет свой аромат, свою красоту и оригинальность, может стать просто набором сложных элементов. Так появилась идея учредить премию «За артистизм». Критерий очень простой: гармоничное сочетание спорта, танца и музыки. У кого это сочетание будет наиболее ярко выражено, тот и станет обладателем приза. В этом году мне действительно очень хотелось бы поддержать самых маленьких спортсменок, поэтому приз будет разыгран среди юниорок.

— На «Кубке чемпионок «Газпром» и «Гран-при Москва» впервые будут опробованы изменения в правилах художественной гимнастики. На ваш взгляд, пойдут ли они на пользу вашему виду спорта?

— Конечно, хотелось бы, чтобы новые правила дали новый толчок, новые стимулы для развития художественной гимнастики именно как олимпийского вида спорта. Такую задачу ставит перед собой и новый президент Международной гимнастической федерации (FIG) Моринари Ватанабэ — во всяком случае, он неоднократно заявлял об этом. Посмотрим.

— Как вы оцениваете ситуацию с тренерскими кадрами в нашей стране в детских спортивных школах по художественной гимнастике? Не хотелось ли вам когда-нибудь попробовать себя в роли профессионального тренера?

— Да я каждый год работаю тренером. Когда идут финальные репетиции фестиваля, присутствую практически на всех прогонах, внимательно отсматриваю каждый номер. Работать с гимнастками на фестивале мне легко: дети настолько настроены на хорошую, качественную работу, что два раза замечания повторять не приходится. Это, кстати, говорит о хорошем уровне тренерской работы в наших регионах. Дети приезжают на фестиваль подготовленные, и работать с ними — одно удовольствие! Разумеется, я на фестивале — не только тренер, у меня много самых разных задач, но работа тренера — точно одна из самых приятных.

— В целом участие в мероприятиях «Кубка чемпионок «Газпром» и подготовке международных стартов Alina Cup — это для вас праздник или работа?

— Я отвечу вам так: если работа нравится и ты делаешь ее с удовольствием, то это всегда праздник!