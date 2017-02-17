Кабаева: Турниры, объединяющие юных гимнасток со звездами спорта, очень важны

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Первый в новом сезоне рейтинговый международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при Москва 2017» проходит в столице 17—19 февраля . В рамках соревнований пройдут международные старты Alina Cup.

«Такие турниры, которые объединяют юных спортсменок вместе со звездами, очень важны, — подчеркнула Кабаева. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только сейчас маленькие спортсменки выступили и побежали на трибуны смотреть, как выступает наша сборная, наши олимпийские чемпионки. Это большой шанс, завтра девочка придет на тренировку, и это будет уже другая спортсменка».

«На этих соревнованиях я сразу вспоминаю 1994 год, когда я выступала в Харькове на международном турнире, — добавила Кабаева. — И мы выступали со взрослыми девочками — сначала маленькие, а потом взрослые. Там я впервые увидела Екатерину Серебрянскую (чемпионка Олимпиады-1996 в Атланте в составе сборной Украины. — Прим. ТАСС) и Елену Витриченко (бронзовый призер Игр-1996 в составе сборной Украины. — Прим. ТАСС). Вы не представляете, как я за них болела, я впервые увидела это мастерство».

В «Гран-при Москва 2017» примут участие сильнейшие спортсменки из 30 стран. Финалы соревнований пройдут 19 февраля. В финалах встретятся 8 лучших гимнасток в каждом виде программы по итогам квалификации, а также групповые команды.