Сборная Казахстана готовится к Кубку мира по прыжкам на батуте и тамблингу

Спортсмены уже находятся в Азербайджане и настроены на победу.



Парвана Рагимова, корреспондент:

— Казахстанские спортсмены одними из первых прибыли в Баку для участия в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу, на котором спортсмены из 15 стран испытают свои силы.



Казахстанские гимнасты упорно готовятся к турниру: синхронизируют прыжки, адаптируются к снарядам, оттачивают действия. Это первые соревнования в новом олимпийском цикле, поэтому команда стремится показать высокие результаты.



Сергей Вертянкин, ст. тренер сборной Казахстана по прыжкам на батуте:

— Здесь серьезные соперники, это серьезные соревнования. Эти соревнования впервые проводятся в этом олимпийском цикле, потому что новые правила сейчас. Это какие-то трудности, какие-то новшества. Мы еще не знаем, как это будет выглядеть. Хотелось бы выступить, показать себя на этих соревнованиях. Спортсмены готовы. Всё есть. Здесь хорошее оборудование, хотелось бы попробовать снаряды. Спортсмену потом удобнее выступать на соревнованиях, когда он адаптировался. Всё-таки климат другой. Это всё ему помогает. Поэтому мы приехали пораньше.



На Кубок мира соберется много спортсменов из различных стран, среди которых призеры Олимпийских игр и чемпионата Европы. Зрители станут свидетелями интересной борьбы в представлении «парящих в воздухе» звездных батутистов и тамблингистов.



Бикя Абдуллаева, пресс-секретарь Федерации гимнастики Азербайджана:

— Мы уже второй раз организовываем Кубок мира по прыжкам на батуте. А по тамблингу — это наша первая организационная работа. В турнире примут участие 85 спортсменов из 15 стран. Отмечу, что спортсмены будут состязаться по новым правилам нового олимпийского цикла.



Сборную Казахстана на соревнованиях представят четыре гимнаста по прыжкам на батуте и три — на акробатической дорожке.



Пирмаммад Алиев, гимнаст:

— Готовились очень долго уже. Соревнований после Олимпийских игр не было, вот первый старт. Тем более новый год, новый старт, новые состязания. Ожидания, я так думаю, на высшем уровне. Мы хотим выступить очень хорошо, достойно. Как минимум финал, и надеюсь на медаль.



Данил Мусабаев, гимнаст:

— Ожидаем хорошего выступления. Надеемся на медаль. В Азербайджане хорошие условия, хороший зал. В общем, отлично тут. Очень нравится.



После первого дня квалификации соревнования завершатся финалами, которые состоятся на следующий день. Организаторы обещают, что это будет захватывающее спортивное мероприятие. Кроме того, Федерация гимнастики Азербайджана вручит специальный приз обладателю самого высокого балла, как среди женщин, так и среди мужчин.