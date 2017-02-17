Анна Алябьева: В апреле я выхожу замуж, и разница в возрасте с мужем абсолютно не пугает

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О предстоящем торжестве, о жизни после спорта, о депутатской работе, о счастье и значении нумерологии в ее жизни известная гимнастка рассказала в откровенном интервью корреспонденту Vesti.kz.

— Первый вопрос, который волнует многих, чем занимается Анна Алябьева после завершения спортивный карьеры?

— На данный момент я занимаюсь созданием своей семьи! У меня сейчас в приоритете семья! Параллельно, конечно, я занимаюсь работой, у меня есть спортивная студия. Конечно, студия была пилотным проектом, нужно было попробовать, понять, и сейчас мы потихоньку начинаем расширяться, я открываю школу по художественной гимнастике Анны Алябьевой. Если первоначально я думала, что группы будут только для здоровья, то сейчас вижу, что очень много хороших, талантливых детей, и, конечно, я планирую вывозить их на соревнования, чтобы дети получали спортивные разряды. Еще я состою в рядах партии «Нур Отан», также состою в комиссии молодежного маслихата Астаны и, конечно, меня не оставляет мысль о политике. Но время покажет.

— По поводу предстоящей свадьбы. Можно приоткрыть занавес предстоящего события, кто избранник, где состоится торжество?

— Могу сказать, что будущего мужа зовут Нурлан, ему 36 лет, он из Алматы. Работает в национальной компании. Познакомились в Астане в одном из ресторанов, куда я хожу, до этого его не видела. Общались две недели, и он мне сделал предложение. Я очень долго ждала, когда придет такой человек и просто меня заберет. Так и случилось — пришел, увидел, победил!

— Родители одобрили выбор дочери?

-Вот уже 25 февраля его семья едет ко мне домой знакомиться с моими родителями и свататься. На Новый год он привез меня к себе домой, познакомил, у него очень хорошая мама, мы сразу нашли общий язык, подружились! Свадьба у нас состоится 30 апреля в Алматы. Вообще интересная вещь получилась, я хоть в нумерологию не верю, но в нашей судьбе цифра 3 сыграла свою роль. Мы познакомились с ним 3 декабря в 3 часа ночи, оба хотим троих детей. Хотели сыграть свадьбу 3 марта, но подумали, холодно будет, решили 30 апреля, цифра три тоже здесь присутствует. Также я поменяю три наряда за вечер, одним из которых будет свадебное платье от Naiyl Baikuchukov.

— Много гостей ожидается на торжестве? Какая-нибудь интересная шоу-программа может быть будет?

— Гостей будет много. В числе приглашенных, конечно, мои наставники в спорте и вообще по жизни — это мои тренеры Ирина Винер-Усманова, Горбулина Наталья Македоновна, Говорова Марина Анатольевна и мой первый тренер Шляхова Татьяна Геннадьевна. Поздравляя Ирину Александровну с Новым годом, я поделилась своей новостью, она одна из первых меня поздравила со свадьбой. Также будут многие звезды спорта, искусства и шоу-бизнеса.

— Тебе 23 года, ему 36 лет, разница в возрасте не пугает?

— Абсолютно нет. Я всегда хотела, чтобы будущий супруг был взрослее меня, состоявшийся мужчина, который знает, что хочет от жизни. Мы сразу договорились об обязанностях. Я как девушка отвечаю за семейный уют и за счастье.

— Получается, после свадьбы Анна Алябьева будет жить в Алматы?

-Нет, на самом деле я планирую жить на два города — Астана и Алматы, так как мои дела пока находятся здесь, и его руководство в Астане, он часто по работе сюда прилетает, я думаю, это не станет проблемой (улыбается).

— Фамилия после замужества у Анны Алябьевой изменится?!

-Я планирую взять двойную фамилию — свою и его взять (улыбается), хотя он абсолютно не настаивает, говорит, тебя все знают как Анну Алябьеву.

— Вопрос такой, почему ты так быстро завершила свою спортивную карьеру? Ведь могла еще один олимпийский цикл провести? Были какие-то проблемы?

— Я изначально планировала после Игр в Лондоне завершить карьеру, так сказать, на хорошей ноте. Были, конечно, недопонимания с некоторыми людьми, но на тот момент у меня были другие планы на жизнь. Важно было состояться вне спорта. Если бы я захотела продолжить карьеру, я бы тренировалась несмотря ни на что и ни на кого, меня всегда поддерживал папа, и тут решение зависело только от нас. В принципе, сейчас я не жалею, что все так и случилось.

— После спорта ты активно начала заниматься социальными проектами. Тебя можно было видеть абсолютно везде, например, ведущей на концерте, ты была гостем самых крутых вечеринок в городе, вела физкультуру с олимпийцами и так далее.

-Да, после гимнастики мне надо было чем-то себя занять и предложений было много. Сначала я работала пресс-секретарем при Федерации гимнастики Астаны, потом меня пригласили на телевидение, я вела спортивные новости. Приходилось, можно сказать, всему заново учиться — дикции, осанке, ведению себя на камере и так далее. Это тоже был определенный период. Потом я открыла свою студию, параллельно вступила в ряды партии «Нур Отан» и молодежного крыла «Жас Отан». Вообще я хочу приносить пользу людям у нас в стране, и это не для кого не секрет, можно решить определенную жизненную ситуацию с помощью твоего положения, занимая определенную должность. Поэтому я это вижу через депутатское кресло. Но, посмотрим, что скажет на все это муж. Конечно, он меня поддерживает, у меня нет никаких ограничений. Наоборот, он мне помогает.

— Предположим, станет Анна Алябьева депутатом, какой именно проект ты хочешь сделать? Есть ли уже планы, может быть, мечта?

— Так как я человек спортивный, хочу сделать массовый спорт доступным для всех слоев населения. Вот если в городах это еще как-то существует, а вот в регионах, областях, аулах это не так развито. Во-первых, не у всех людей есть возможность платно заниматься, есть же многодетные родители, они не смогут позволить себе этого. Вторая наша проблема — спортивные центры. Вот хочу именно в регионах построить спорткомплексы, чтобы детишки могли заниматься всеми видами спорта. Ведь именно из массового спорта отбираются дети в спорт высших достижений. Тему спорта я знаю хорошо, поэтому решила в этой стезе двигаться. Еще думаю в будущем заняться благотворительностью, оказывать помощь людям.

— Какую именно помощь?

-Недавно столкнулась с ситуацией. Это было перед Новым годом. Приехав в одну из больниц в Астане по своим делам, вижу, в коридоре лежит бабушка, уже вот умирает, и к ней никто не подходит, никто ничто не предпринимает. Меня это очень возмутило, подняла скандал, я так ругалась. Начала звонить всем своим знакомым, депутатам, сотрудникам Администрации Президента, только потом ее определили и начали лечить. С ней был ее муж, дедушка, ветеран войны, который не знал, как им поступить. Потом, конечно, я держала все это на контроле, мне звонили из этой больницы, докладывали ситуацию, что все хорошо. Я потом была очень довольна собой, что хоть малость, но кому-то смогла помочь. Сама пару раз лежала в больницах и ничего подобного не было. Надеюсь, что со временем таких ситуаций больше не произойдет.

— Твой папа сыграл одну из важных ролей в твоей жизни, он всегда поддерживает тебя в твоих начинаниях?

-Да, папа мой сам спортсмен, борец. Папа поддерживает меня во всем. Всегда помогает мне, советует мне. Он мне помог с залом для гимнастики. Конечно, бывает, некоторые вещи ему не нравятся, но со временем все стабилизируется.

— Следишь за художественной гимнастикой сейчас? Олимпийские игры, гран-при?

— Бывает, слежу, но не всегда получается. Олимпийские игры смотрела, потому что я их комментировала. Но сейчас гимнастика стала более легкой. Если когда я выступала, были сложные элементы, то сейчас они обесценены. Сейчас надо больше танцевать. Но если честно, как-то я уже отошла от всего этого. Не хочу даже углубляться. Вот есть пока у меня маленькие детки, я им даю основу, на этом пока все.

— Сейчас в мире набирает популярность мужская художественная гимнастика, как ты к этому относишься?

— Я помню, когда еще я выступала на турнире в Италии, после наших выступлений выступал парень. Конечно, он делал потрясающие вещи, сложные. Но смотрится, конечно, ужасно — с гелем на голове, с накрашенными глазами, я еще как-то могу понять балет, это искусство. Но художественная гимнастика, я считаю, исключительно должна быть женская.

— Общаешься с подругами по команде, с российскими гимнастками, ведь долгое время ты тренировалась в Москве.

— Хорошо общаюсь с россиянкой Ольгой Капрановой, с гимнастками из Азербайджана — Динарой Гиматовой, Зейнаб Джавалды и Алией Гараевой, кстати, они также будут на нашей свадьбе.

— Как относишься к критике?

-Да нормально отношусь. Конечно, понимаю, не для всех я хорошая, меня мало кто знает настоящую. Бывают завистники, злые языки. Но на такое стараюсь не обращать внимание.

-Ты ревнивая?

— Ой, я очень ревнивая, ревнивая ко всему, а к моему мужу тем более (смеется). Я собственница!

— Что для тебя счастье?

-Счастье — это семья, это любовь, это дети! Я очень люблю детей и собираюсь после замужества сразу завести ребенка (смеется).

-Три правила жизни Анны Алябьевой?

— Вообще я не придерживаюсь никаких правил. Я такая, какая есть. Но есть некоторые вещи, которые для меня важны! Первое — я никогда не предам, второе — любовь, третье — счастье, быть счастливой несмотря ни на что.

— Анна, спасибо тебе за откровенную беседу. Тебе удачи во всем и большого счастья семейной жизни!

-Спасибо Вам. Всем желаю добра и позитива!

Автор Альмира Шахаева.

Фото из личного архива А. Алябьевой