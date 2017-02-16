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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28796422/
16 февраля 2017, 13:23 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Призер ОИ-2012 гимнастка Комова вернулась к тренировкам после травмы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 гимнастка Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за болей в спине, приступила к тренировкам. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки Александр Комов.

Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии из-за сильных болей в спине. Российские врачи не смогли помочь спортсменке решить проблемы со здоровьем, и та вынуждена была обратиться к зарубежным специалистам. Они установили причину болей (у гимнастки был усталостный перелом одного из позвонков) и назначили курс лечения.

«Врачи разрешили Вике вернуться в спорт, и она начала уже тренироваться в облегченном режиме, — заметил Комов. — Пока никаких болей нет, но мы не знаем, что произойдет, когда увеличатся нагрузки. Форсировать подготовку мы не собираемся, и этот сезон будет для гимнастки восстановительным».

Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.

«Если Виктория сумеет восстановиться, то ее, конечно же, переведут в основу, — считает собеседник агентства. — Но сейчас нам об этом пока рано думать. Однозначно Комова не будет отбираться на чемпионат Европы в Румынию. Также маловероятно ее выступление на осеннем мировом первенстве в Монреале».

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 24 апреля в румынской Клуж-Напоке, мировое первенство состоится в канадском Монреале с 27 сентября по 9 октября.
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