Призер ОИ-2012 гимнастка Комова вернулась к тренировкам после травмы
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 гимнастка Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро из-за болей в спине, приступила к тренировкам. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки Александр Комов.
Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии
«Врачи разрешили Вике вернуться в спорт, и она начала уже тренироваться в облегченном режиме, — заметил Комов. — Пока никаких болей нет, но мы не знаем, что произойдет, когда увеличатся нагрузки. Форсировать подготовку мы не собираемся, и этот сезон будет для гимнастки восстановительным».
Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.
«Если Виктория сумеет восстановиться, то ее, конечно же, переведут в основу, — считает собеседник агентства. — Но сейчас нам об этом пока рано думать. Однозначно Комова не будет отбираться на чемпионат Европы в Румынию. Также маловероятно ее выступление на осеннем мировом первенстве в Монреале».
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 24 апреля в румынской
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