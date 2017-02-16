Призер ОИ-2012 гимнастка Комова вернулась к тренировкам после травмы

Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии из-за сильных болей в спине. Российские врачи не смогли помочь спортсменке решить проблемы со здоровьем, и та вынуждена была обратиться к зарубежным специалистам. Они установили причину болей (у гимнастки был усталостный перелом одного из позвонков) и назначили курс лечения.

«Врачи разрешили Вике вернуться в спорт, и она начала уже тренироваться в облегченном режиме, — заметил Комов. — Пока никаких болей нет, но мы не знаем, что произойдет, когда увеличатся нагрузки. Форсировать подготовку мы не собираемся, и этот сезон будет для гимнастки восстановительным».

Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.

«Если Виктория сумеет восстановиться, то ее, конечно же, переведут в основу, — считает собеседник агентства. — Но сейчас нам об этом пока рано думать. Однозначно Комова не будет отбираться на чемпионат Европы в Румынию. Также маловероятно ее выступление на осеннем мировом первенстве в Монреале».