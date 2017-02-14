Американская гимнастка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии Laureus

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Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards проходит во вторник в Монако. Решение о победителях премии принимают члены академии Laureus — выдающиеся спортсмены и функционеры современности.

Помимо 19-летней Байлз, на звание спортсменки года были номинированы вторая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелика Кербер, двукратные олимпийские чемпионки Игр в Рио британская велогонщица Лора Тротт, американская бегунья Эллисон Феликс и ямайская бегунья Элейн Томпсон, четырехкратная победительница Олимпиады в Рио американская пловчиха Кэти Ледеки.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио Байлз завоевала четыре золотых награды, в том числе в многоборье, а также одну бронзу. В декабре она была признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Хакерская группа Fancy Bears в сентябре опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало ряду известных спортсменов, включая Байлз, принимать запрещенные вещества. Также, согласно документам, американка в августе сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но не была дисквалифицирована. Кроме того, спортсменке было разрешено в 2012, 2013 и 2014 годах употреблять амфетамин/декстроамфетамин.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Байлз не нарушала антидопинговые правила на Играх-2016.

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