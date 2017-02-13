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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28755459/
13 февраля 2017, 15:38 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнасты Аблязин, Куксенков и Белявский, скорее всего, пропустят ЧЕ-2017

Российские гимнасты Давид Белявский, Николай Куксенков и Денис Аблязин, скорее всего, пропустят чемпионат Европы 2017 года, тренерский штаб сборной России намерен сделать ставку на молодежь, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Чемпионат Европы 2017 года по спортивной гимнастике пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. На турнире выступят шесть спортсменов из мужской сборной и четыре — из женской.

«Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов — ребята, которые сейчас рвутся в бой. Сергей Ельцов в хорошем состоянии, есть мальчишки, есть выбор. Надо проверить молодых, показать их, — сказала Родионенко по телефону. — С Куксенковым пока вопрос, он еще лечится, а у Белявского камни нашли в почках, тоже надо подлечиться. Хотя мы и не настаиваем на его выступлении на чемпионате Европе. Молодежь стучится, мечтает попасть на чемпионат Европы. Есть настроение снять Аблязина с чемпионата Европы, пусть готовится к миру».

«У девчонок поедут три, которые были на Олимпиаде — Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян, плюс молодые девочки претендуют. Точно не поедет Мария Пасека», — добавила тренер.
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