Гимнасты Аблязин, Куксенков и Белявский, скорее всего, пропустят ЧЕ-2017

Чемпионат Европы 2017 года по спортивной гимнастике пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. На турнире выступят шесть спортсменов из мужской сборной и четыре — из женской.

«Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов — ребята, которые сейчас рвутся в бой. Сергей Ельцов в хорошем состоянии, есть мальчишки, есть выбор. Надо проверить молодых, показать их, — сказала Родионенко по телефону. — С Куксенковым пока вопрос, он еще лечится, а у Белявского камни нашли в почках, тоже надо подлечиться. Хотя мы и не настаиваем на его выступлении на чемпионате Европе. Молодежь стучится, мечтает попасть на чемпионат Европы. Есть настроение снять Аблязина с чемпионата Европы, пусть готовится к миру».

«У девчонок поедут три, которые были на Олимпиаде — Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян, плюс молодые девочки претендуют. Точно не поедет Мария Пасека», — добавила тренер.