Работа ФСГР в олимпийском цикле признана удовлетворительной
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в прошедшем олимпийском цикле признана удовлетворительной. Данное решение было принято в четверг на
отчетно-выборной конференции организации в Москве.
«У нас последовательно улучшались результаты, результат в Рио был очень приличным. Но на Играх
На Играх-2016 российские гимнасты завоевали восемь медалей — 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.
Ранее Титов был единогласно переизбран на пост президента организации.
Титов возглавляет федерацию с октября 2014 года, когда на этом посту он сменил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter