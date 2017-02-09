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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28716540/
9 февраля 2017, 13:56 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Работа ФСГР в олимпийском цикле признана удовлетворительной

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в прошедшем олимпийском цикле признана удовлетворительной. Данное решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

«У нас последовательно улучшались результаты, результат в Рио был очень приличным. Но на Играх двух-трех медалей точно не досчитались. В любом случае, оценка, безусловно, удовлетворительная», — сказал президент ФСГР Василий Титов.

На Играх-2016 российские гимнасты завоевали восемь медалей — 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.

Ранее Титов был единогласно переизбран на пост президента организации.

Титов возглавляет федерацию с октября 2014 года, когда на этом посту он сменил президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В октябре прошлого года Титов был также переизбран на пост вице-президента Международной Федерации гимнастики.
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