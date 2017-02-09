Работа ФСГР в олимпийском цикле признана удовлетворительной

«У нас последовательно улучшались результаты, результат в Рио был очень приличным. Но на Играх двух-трех медалей точно не досчитались. В любом случае, оценка, безусловно, удовлетворительная», — сказал президент ФСГР Василий Титов.

На Играх-2016 российские гимнасты завоевали восемь медалей — 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.

Ранее Титов был единогласно переизбран на пост президента организации.