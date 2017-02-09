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9 февраля 2017, 13:56 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГР

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина продолжат работу в должностях вице- президентов Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Об этом журналистам сообщил президент ФСГР Василий Титов.

Решение было принято на <nobr>отчетно-выборной</nobr> конференции организации. Увеличить
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Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Также работу в качестве вице-президентов продолжат главный тренер национальной команды Андрей Родионенко и Валентина Никанорова.

«Меня устраивает команда, которая сложилась. Скорее всего, все сохранится как есть, они продолжат работу», — сказал Титов.

Ранее Титов был единогласно переизбран президентом ФСГР на новый четырехлетний цикл.
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Работа ФСГР в олимпийском цикле признана удовлетворительной

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в прошедшем олимпийском цикле признана удовлетворительной. Данное решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции организации в Москве.
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