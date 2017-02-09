Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГР

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Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Также работу в качестве вице-президентов продолжат главный тренер национальной команды Андрей Родионенко и Валентина Никанорова.

«Меня устраивает команда, которая сложилась. Скорее всего, все сохранится как есть, они продолжат работу», — сказал Титов.

Ранее Титов был единогласно переизбран президентом ФСГР на новый четырехлетний цикл.