Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГР
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина продолжат работу в должностях вице- президентов Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Об этом журналистам сообщил президент ФСГР Василий Титов.
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«Меня устраивает команда, которая сложилась. Скорее всего, все сохранится как есть, они продолжат работу», — сказал Титов.
Ранее Титов был единогласно переизбран президентом ФСГР на новый четырехлетний цикл.
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