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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28716538/
9 февраля 2017, 13:55 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Банк ВТБ выделит около $1 млн Международной федерации гимнастики в 2017 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ останется спонсором Международной Федерации гимнастики (FIG) в 2017 году и выделит организации порядка $1 млн. Об этом журналистам сообщил вице-президент FIG, первый зампредседателя банка ВТБ Василий Титов.

«Мы продолжим в нынешнем году спонсорские отношения с международной федерацией. Финансовая сторона — около $1 млн. Нас полностью устраивает данное партнерство, ВТБ представлен на всех международных соревнованиях», — сказал Титов.

В четверг он был переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России.
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