Василий Титов избран президентом Федерации спортивной гимнастики России
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Василий Титов единогласно переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Данное решение было принято в четверг на
отчетно-выборной конференции организации в Москве.
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Титов был единственным кандидатом на эту должность.
Он возглавляет организацию с октября 2014 года, когда на этом посту сменил президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
В октябре прошлого года Титов был избран на пост вице- президента Международной Федерации гимнастики.
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