Василий Титов избран президентом Федерации спортивной гимнастики России

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Титов был единственным кандидатом на эту должность.

Он возглавляет организацию с октября 2014 года, когда на этом посту сменил президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

В октябре прошлого года Титов был избран на пост вице- президента Международной Федерации гимнастики.