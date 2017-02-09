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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28714256/
9 февраля 2017, 11:44 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Титов: Российская спортивная гимнастика вернула позиции на мировом уровне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная гимнастика за последние несколько лет сумела вернуть себе ведущие позиции на мировом уровне. Об этом на отчетно-выборной конференции заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Также глава Федерации спортивной гимнастики России отметил что отечественные представители этого вида спорта добились значительного прогресса. Увеличить
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«Российская гимнастика здорово придвинулась вперед, почти вернула многое из того, что было, на мировом уровне, — сказал он. — Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики. Но есть и проблемы. С одной стороны, наш спорт молодеет, но, с другой, время спортсменов сократилось до одного олимпийского цикла».

Титов является единственным кандидатом на пост президента ФСГР. Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики.
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