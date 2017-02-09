Титов: Российская спортивная гимнастика вернула позиции на мировом уровне
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортивная гимнастика за последние несколько лет сумела вернуть себе ведущие позиции на мировом уровне. Об этом на
отчетно-выборной конференции заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
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«Российская гимнастика здорово придвинулась вперед, почти вернула многое из того, что было, на мировом уровне, — сказал он. — Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики. Но есть и проблемы. С одной стороны, наш спорт молодеет, но, с другой, время спортсменов сократилось до одного олимпийского цикла».
Титов является единственным кандидатом на пост президента ФСГР. Он также является
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