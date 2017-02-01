Гимнастка Мустафина попала в расширенный список кандидатов в сборную РФ на 2017 год
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Алия Мустафина попала в расширенный список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.
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Расширенный список в основной и резервный составы сборной формируют 119 спортсменов. Список тренеров и работающих с командой специалистов включает 43 человек.
Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка. Она выигрывала золотые медали в соревновании на брусьях на Играх-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в
После Игр-2016 россиянка заявила, что берет паузу в спортивной карьере. В начале ноября Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева.
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