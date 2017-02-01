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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28621754/
1 февраля 2017, 10:02 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастка Мустафина попала в расширенный список кандидатов в сборную РФ на 2017 год

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Алия Мустафина попала в расширенный список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, сообщается на официальном сайте Минспорта РФ.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Алия</span> Мустафина попала в расширенный список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год сообщается на официальном сайте <span class=error>Минспорта</span> РФ. Увеличить
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Расширенный список в основной и резервный составы сборной формируют 119 спортсменов. Список тренеров и работающих с командой специалистов включает 43 человек.

Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка. Она выигрывала золотые медали в соревновании на брусьях на Играх-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

После Игр-2016 россиянка заявила, что берет паузу в спортивной карьере. В начале ноября Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева.
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