Титов: Создание проекта нового гимнастического зала на озере Круглом завершается

Сборная России по спортивной гимнастике тренируется на базе «Озеро Круглое». На данный момент в распоряжении гимнастов есть один зал для мужской команды и два зала для женской.

«Федерация спортивной гимнастики России приобрела участок земли, примыкающий к базе “Озеро Круглое”, и передала его в распоряжение Минспорта, чтобы построить новый зал. Сейчас завершается создание проекта, в этой работе есть определенные технологические сложности. Но новый тренировочный зал нам очень нужен, на имеющихся площадях нашим гимнастам уже становится тесновато. Речь идет, прежде всего, о спортсменах из мужской сборной», — заявил Титов журналистам.