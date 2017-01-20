Титов: Создание проекта нового гимнастического зала на озере Круглом завершается
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) приобрела землю на озере Круглом, где будет построен еще один тренировочный зал для мужской национальной команды, создание проекта находится на завершающей стадии, заявил президент ФСГР Василий Титов.
Сборная России по спортивной гимнастике тренируется на базе «Озеро Круглое». На данный момент в распоряжении гимнастов есть один зал для мужской команды и два зала для женской.
«Федерация спортивной гимнастики России приобрела участок земли, примыкающий к базе “Озеро Круглое”, и передала его в распоряжение Минспорта, чтобы построить новый зал. Сейчас завершается создание проекта, в этой работе есть определенные технологические сложности. Но новый тренировочный зал нам очень нужен, на имеющихся площадях нашим гимнастам уже становится тесновато. Речь идет, прежде всего, о спортсменах из мужской сборной», — заявил Титов журналистам.
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