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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28496893/
20 января 2017, 15:42 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Новый тренировочный гимнастический зал может появиться на базе «Озеро Круглое»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый тренировочный зал для мужских сборных России по спортивной гимнастике может появиться на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил сказал президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

«Федерация спортивной гимнастики России приобрела участок, примыкающий к базе “Озеро Круглое”, и передала его в распоряжение Министерства спорта, — сказал Титов. — Сейчас завершается создание проекта, в этой работе есть определенные технологические сложности. Но новый тренировочный зал нам очень нужен, на имеющихся площадях нашим гимнастам уже становится тесновато. Речь идет прежде всего о спортсменах из мужской сборной».

В настоящее время на «Озере Круглом» есть два гимнастических зала — отдельно для мужских и женских команд.
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