Новый тренировочный гимнастический зал может появиться на базе «Озеро Круглое»

«Федерация спортивной гимнастики России приобрела участок, примыкающий к базе “Озеро Круглое”, и передала его в распоряжение Министерства спорта, — сказал Титов. — Сейчас завершается создание проекта, в этой работе есть определенные технологические сложности. Но новый тренировочный зал нам очень нужен, на имеющихся площадях нашим гимнастам уже становится тесновато. Речь идет прежде всего о спортсменах из мужской сборной».

В настоящее время на «Озере Круглом» есть два гимнастических зала — отдельно для мужских и женских команд.