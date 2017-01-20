Новый тренировочный гимнастический зал может появиться на базе «Озеро Круглое»
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый тренировочный зал для мужских сборных России по спортивной гимнастике может появиться на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил сказал президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
«Федерация спортивной гимнастики России приобрела участок, примыкающий к базе “Озеро Круглое”, и передала его в распоряжение Министерства спорта, — сказал Титов. — Сейчас завершается создание проекта, в этой работе есть определенные технологические сложности. Но новый тренировочный зал нам очень нужен, на имеющихся площадях нашим гимнастам уже становится тесновато. Речь идет прежде всего о спортсменах из мужской сборной».
В настоящее время на «Озере Круглом» есть два гимнастических зала — отдельно для мужских и женских команд.
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