Ватанабэ: Весь мир равняется на российскую спортивную гимнастику

Ватанабэ, избранный президентом FIG в октябре 2016 года, в пятницу вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым посетил базу олимпийской сборной России на озере Круглом, познакомившись с инфраструктурой, гимнастическими залами и поприветствовав спортсменов национальной команды по спортивной гимнастике.

«Все вам даже немного завидуют, потому что все в мире равняются на российских гимнастов. Многие спортсмены со всего мира хотят быть такими, как вы. Признателен находиться в этом зале, и желаю вам вернуться с Олимпийских игр в Токио с золотыми медалями», — заявил спортсменам Ватанабэ.

«Мы гордимся нашей спортивной гимнастикой, у нас прекрасная сборная и великая история, — отметил в свою очередь Колобков. — Гимнастика ведь основа спорта. Наша федерация спортивной гимнастики вместе с FIG будет продолжать поддерживать этот вид спорта. Мы счастливы, что первый международный визит в качестве избранного президента FIG вы совершили в Россию. Поддержка и развитие спорта — то, ради чего меня назначили министром спорта, а вас — президентом федерации».

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов также в октябре был избран первым вице-президентом FIG. «Мы горды, что Василия Николаевича (Титова) избрали первым вице-президентом, уверены, что он будет хорошим помощником вам в реализации всех задач, стоящих перед FIG», — отметил Колобков в своем обращении к Ватанабе.

На Играх-2016 российские спортсмены завоевали одну золотую (Алия Мустафина на разновысоких брусьях), четыре серебряных (Денис Аблязин в опорном прыжке, мужская и женская сборные в командном многоборье и Мария Пасека в опорном прыжке) и три бронзовых (Аблязин на кольцах, Давид Белявский на брусьях и Мустафина в личном многоборье) медали.