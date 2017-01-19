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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28475564/
19 января 2017, 1:26 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Зеликсон сменит Аркаева на посту тренера Мордовии по спортивной гимнастике

Новым главным тренером Мордовии по спортивной гимнастике станет заслуженный тренер России Сергей Зеликсон, перед которым поставлена задача завоевания со спортсменами медалей на международных соревнованиях, сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на министерство спорта и физической культуры республики.

Ранее эту должность занимал Леонид Аркаев, контракт с которым не был продлён. Опытнейший специалист ушёл со своего поста со скандалом. Появлялась информация о том, что заслуженный тренер СССР и России мог приставать к несовершеннолетним гимнасткам, но сам он назвал эти обвинения «бредом сивой кобылы».
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