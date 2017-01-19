Зеликсон сменит Аркаева на посту тренера Мордовии по спортивной гимнастике

Ранее эту должность занимал Леонид Аркаев, контракт с которым не был продлён. Опытнейший специалист ушёл со своего поста со скандалом. Появлялась информация о том, что заслуженный тренер СССР и России мог приставать к несовершеннолетним гимнасткам, но сам он назвал эти обвинения «бредом сивой кобылы».