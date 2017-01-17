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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28457377/
17 января 2017, 16:55 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Тренер: гимнасты Пасека и Стретович в ближайшее время пройдут обследование в Германии

Российские гимнасты Мария Пасека и Иван Стретович в ближайшее время отправятся в Германию на обследование по поводу своих проблем со здоровьем, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.

Пасека проходит восстановление после повреждения спины. Ранее гимнастка заявила «Р-Спорт», что завершит карьеру, если не сможет восстановиться без хирургического вмешательства. Стретович испытывает проблемы с кистью руки.

«Сейчас узнаем точно по дате записи на прием к специалисту в Германии и в ближайшее время Пасека отправится на обследование. Это нужно обязательно. Также с ней поедет и Стретович по своим проблемам с рукой», — заявила Родионенко по телефону.

Чемпионат России по спортивной гимнастике 2017 года пройдет в Казани с 1 по 5 марта. Никита Нагорный восстанавливается после повреждения ноги, передвигаясь в специальном съемном гипсе.

«Никита снимает этот “сапожок” на время тренировок. Конечно, немного в щадящем режиме пока что тренируется, но все нормально уже. Готовится к чемпионату России», — добавила Родионенко.
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