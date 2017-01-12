Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина ждёт ребёнка

Об этом рассказал отец гимнастки Фархат Мустафин, в прошлом известный борец греко-римского стиля.



«Дочка родит летом. Врачи говорят, что в июле. Пол ребёнка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают. Мой зять из работящей семьи. Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата. Так вот, Лёша самый младший. Свадьбу сыграли в начале ноября, а вскоре зять уехал на тренировочные сборы. Живут молодые в Москве, у дочки есть отдельная квартира. Она уже готова стать мамой», — цитирует Мустафина «Экспресс-газета».