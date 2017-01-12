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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28404954/
12 января 2017, 14:56 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Мустафина ждёт ребёнка

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина, в ноябре ставшая женой бобслеиста сборной России Алексея Зайцева, ждёт ребёнка.

Об этом рассказал отец гимнастки Фархат Мустафин, в прошлом известный борец греко-римского стиля.

«Дочка родит летом. Врачи говорят, что в июле. Пол ребёнка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают. Мой зять из работящей семьи. Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата. Так вот, Лёша самый младший. Свадьбу сыграли в начале ноября, а вскоре зять уехал на тренировочные сборы. Живут молодые в Москве, у дочки есть отдельная квартира. Она уже готова стать мамой», — цитирует Мустафина «Экспресс-газета».
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