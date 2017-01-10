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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28375831/
10 января 2017, 11:45 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Карпушенко: Гимнастка Солдатова выйдет в лидеры сборной РФ после ухода Кудрявцевой

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Гимнастка Александра Солдатова подхватит лидерство в сборной России по художественной гимнастике после ухода Яны Кудрявцевой, считает личный тренер серебряного призера Олимпийских игр-2016 Елена Карпушенко.

Во вторник стало известно, что Кудрявцева, которой в сентябре исполнилось 19 лет, приняла решение о завершении спортивной карьеры. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменка взяла серебро в личном многоборье, уступив подруге по команде Маргарите Мамун, которая пока не делала заявлений по поводу карьеры.

«В первую очередь это Саша Солдатова, — сказала Карпушенко по телефону, отвечая на вопрос о том, кто станет лидером команды в отсутствие Кудрявцевой. — Они втроем — Яна, Рита и Саша — наравне выступали последний год, перед этим Саша хорошую конкуренцию составляла. Арина и Дина Аверины должны сейчас себя показать. Думаю, все давно готовились к этому году (после Олимпиады), все понимают, что будут новые правила, будет очень интересно. К тому же всегда кто-то уходит после Игр».

Специалист добавила, что она не будет пока намеренно брать новых учениц, а сосредоточится на работе с теми спортсменками, которые тренировались у нее раньше.

«Мне, как и Яне, тоже нужно восстановление, отдых. Но, конечно, я работаю, мои девочки тренируются. Все равно какой-то период должен пройти… Пока такой (глобальной) цели мы не ставим. Я работаю с Кариной Кузнецовой, Алиной Ермоловой, они тренировались вместе с Яной. Хочется развернуться к более маленьким детям, но сознательно брать не буду новеньких, хотя так обычно получается. В спортивной школе у нас много способных детей, стараюсь понемногу им помогать. Сейчас Карина много времени занимает, ей надо уже начинать выступать на серьезном уровне», — рассказала Карпушенко.
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МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Личный тренер призера Олимпиады в художественной гимнастике Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко, заявила агентству «Р-Спорт», что с легкой душой отпустила гимнастку из спорта.
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