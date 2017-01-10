Карпушенко: Гимнастка Солдатова выйдет в лидеры сборной РФ после ухода Кудрявцевой

Во вторник стало известно, что Кудрявцева, которой в сентябре исполнилось 19 лет, приняла решение о завершении спортивной карьеры. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменка взяла серебро в личном многоборье, уступив подруге по команде Маргарите Мамун, которая пока не делала заявлений по поводу карьеры.

«В первую очередь это Саша Солдатова, — сказала Карпушенко по телефону, отвечая на вопрос о том, кто станет лидером команды в отсутствие Кудрявцевой. — Они втроем — Яна, Рита и Саша — наравне выступали последний год, перед этим Саша хорошую конкуренцию составляла. Арина и Дина Аверины должны сейчас себя показать. Думаю, все давно готовились к этому году (после Олимпиады), все понимают, что будут новые правила, будет очень интересно. К тому же всегда кто-то уходит после Игр».

Специалист добавила, что она не будет пока намеренно брать новых учениц, а сосредоточится на работе с теми спортсменками, которые тренировались у нее раньше.