Карпушенко: Гимнастка Солдатова выйдет в лидеры сборной РФ после ухода Кудрявцевой
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Гимнастка Александра Солдатова подхватит лидерство в сборной России по художественной гимнастике после ухода Яны Кудрявцевой, считает личный тренер серебряного призера Олимпийских игр-2016 Елена Карпушенко.
Во вторник стало известно, что Кудрявцева, которой в сентябре исполнилось 19 лет, приняла решение о завершении спортивной карьеры. На Олимпиаде-2016 в
«В первую очередь это Саша Солдатова, — сказала Карпушенко по телефону, отвечая на вопрос о том, кто станет лидером команды в отсутствие Кудрявцевой. — Они втроем — Яна, Рита и Саша — наравне выступали последний год, перед этим Саша хорошую конкуренцию составляла. Арина и Дина Аверины должны сейчас себя показать. Думаю, все давно готовились к этому году (после Олимпиады), все понимают, что будут новые правила, будет очень интересно. К тому же всегда
Специалист добавила, что она не будет пока намеренно брать новых учениц, а сосредоточится на работе с теми спортсменками, которые тренировались у нее раньше.
«Мне, как и Яне, тоже нужно восстановление, отдых. Но, конечно, я работаю, мои девочки тренируются. Все равно
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