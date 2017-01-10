Тренер Карпушенко отпустила гимнастку Кудрявцеву из спорта с легкой душой

Во вторник Карпушенко подтвердила, что Кудрявцева, которой в сентябре исполнилось 19 лет, приняла окончательное решение о завершении спортивной карьеры. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменка взяла серебро в личном многоборье, уступив подруге по команде Маргарите Мамун.

«Отпустила с легкой душой. Она очень многое сделала за эти четыре года, прожила за это время практически восемь лет, — сказала Карпушенко по телефону. — Она начала еще юниоркой, очень быстро поднялась. Была травма, которая отняла много сил и прибавила много жизненного опыта. Она очень активно жила это время. Мы с ней, наверное, успели все эмоции пережить за этот период, нет ощущения что мы что-то не сделали».

Собеседница агентства подчеркнула, что в карьере Кудрявцевой все сложилось «абсолютно наилучшим образом».

«Конечно, жалко, что случилась травма, но мы понимаем, что ее было не избежать. Это могло случиться гораздо раньше, а Яна успела многое сделать и до травмы. Она достойно вышла из этой ситуации, достойно выступала в Рио. Смотрела недавно повторы олимпийских соревнований. Я получила огромное удовольствие, посмотрев, как она выступает. Я ей сказала сразу: через сколько лет ты бы это не увидела, тебе будет приятно на это смотреть. Независимо от потерь, это было очень красиво и очень достойно», — добавила Карпушенко.