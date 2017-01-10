Яна Кудрявцева окончательно решила завершить карьеру, она в поиске себя — тренер
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Кудрявцева приняла окончательное решение завершить карьеру, она сейчас находится в поиске себя, рассказала агентству «Р-Спорт» личный тренер спортсменки Елена Карпушенко.
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«Да, решение окончательное. Она (Кудрявцева) обещала до нового года решить и недавно определилась. Мы с ней поговорили, она совершенно правильно рассуждает: смысл продолжать карьеру только ради одного титула, потому что она не смогла его заработать. Если она оставалась бы, то надо понимать, что это было бы до (Олимпиады в) Токио-2020, а это сложно физически и морально. Чем займется, не знаю, она в поиске себя.
Надо трансформировать свои знания и опыт сначала. Наверное, будет учиться. Бездельничать точно не хочет", — рассказала Карпушенко по телефону.
«Конечно, Яна должна оставаться в художественной гимнастике. Думаю, она к этому придет обязательно, но сначала себя поищет. Обязательно надо учиться. Она умная девочка, у нее есть возможности развиваться. Ей спорт очень многое дал», — добавила она.
Карпушенко отметила, что травма и перенесенная осенью 2015 года операция на ноге никак не скажется на здоровье. Спортсменка не будет продолжать лечение, поскольку для обычной жизни никаких вмешательств не потребуется. «Она ничего не будет делать, для жизни ей это не будет мешать, только в спорте это могло создавать дискомфорт», — пояснила тренер спортсменки.
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