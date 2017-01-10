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Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что Кудрявцева, по всей видимости, завершила карьеру из-за тяжелых последствий перелома ноги. Кудрявцева, которой в сентябре исполнилось 19 лет, является 13-кратной чемпионкой мира, а также 4-кратной золотой медалисткой Европейских игр-2015 в Баку. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Кудрявцева взяла серебро в личном многоборье.

«Да, решение окончательное. Она (Кудрявцева) обещала до нового года решить и недавно определилась. Мы с ней поговорили, она совершенно правильно рассуждает: смысл продолжать карьеру только ради одного титула, потому что она не смогла его заработать. Если она оставалась бы, то надо понимать, что это было бы до (Олимпиады в) Токио-2020, а это сложно физически и морально. Чем займется, не знаю, она в поиске себя.

Цитата Сказала, что тренером пока не готова начать работать. Наверное, должно пройти достаточно времени, чтобы человек захотел отдавать.

Надо трансформировать свои знания и опыт сначала. Наверное, будет учиться. Бездельничать точно не хочет", — рассказала Карпушенко по телефону.

«Конечно, Яна должна оставаться в художественной гимнастике. Думаю, она к этому придет обязательно, но сначала себя поищет. Обязательно надо учиться. Она умная девочка, у нее есть возможности развиваться. Ей спорт очень многое дал», — добавила она.

Карпушенко отметила, что травма и перенесенная осенью 2015 года операция на ноге никак не скажется на здоровье. Спортсменка не будет продолжать лечение, поскольку для обычной жизни никаких вмешательств не потребуется. «Она ничего не будет делать, для жизни ей это не будет мешать, только в спорте это могло создавать дискомфорт», — пояснила тренер спортсменки.