Тренер: Кудрявцева должна остаться в художественной гимнастике после завершения карьеры
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр — 2016 в
Рио-де-Жанейро россиянка Яна Кудрявцева после завершения спортивной карьеры должна остаться в художественной гимнастике в иной роли. Такое мнение ТАСС высказала личный тренер спортсменки Елена Карпушенко.
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Во вторник Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что в конце 2016 года получила оповещение от 19-летней россиянки о завершении карьеры. Ранее сообщалось, что Кудрявцева может уйти из спорта по причине тяжелой травмы ноги.
«Я думаю, что Яна обязательно останется в художественной гимнастике в иной роли, — сказала Карпушенко. — Не может такого быть, что это все для Кудрявцевой уйдет. Пока она совершенно не хочет работать тренером, более того, я считаю, что это рано для нее».
«Чтобы работать тренером, нужны не только спортивные знания, а совершенно иная жизненная ситуация. Чтобы быть тренером, нужно отдавать. Пока, наверное, в своем возрасте Яна еще не готова отдавать», — подчеркнула специалист.
В течение карьеры Кудрявцева завоевала 13 золотых и три серебряных награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей на чемпионатах Европы. По итогам последних трех лет россиянка неизменно занимала первую строчку в мировом рейтинге FIG.
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