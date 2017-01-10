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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28374727/
10 января 2017, 10:37 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Тренер: Кудрявцева навсегда останется одной из величайших гимнасток эпохи

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева навсегда останется одной из величайших спортсменок эпохи, несмотря на отсутствие золота Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявила личный тренер гимнастки Елена Карпушенко.

По мнению личного тренера гимнастки Елены Карпушенко она поступила правильно завершив карьеру. Увеличить
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Кудрявцева стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, золото завоевала другая россиянка Маргарита Мамун. Во вторник Международная федерация гимнастики сообщила, что в конце 2016 года получила оповещение от 19-летней спортсменки о том, что та завершила карьеру. Ранее появлялась информация, что Кудрявцева может завершить карьеру из-за травмы ноги.

«Это действительно так, Яна завершает карьеру, она так решила, — подчеркнула Карпушенко. — Я думаю, Яна приняла это решение потому, что все-таки еще четыре года, учитывая состояние здоровья, это сложно, а другой цели, кроме Олимпийских игр, у нее нет. Был разговор остаться на год или на два, но для Кудрявцевой этот вопрос поставлен совершенно по-другому — или оставаться до Игр в Токио или зачем?».

«Безусловно, Яна останется одной из величайших гимнасток эпохи, — добавила Карпушенко. — Кудрявцева — личность, она очень много успела сделать за эти четыре года. Может быть, будем говорить так, у нее был короткий век в гимнастике, но очень сконцентрированный и очень активный. У нее были и разные стили, очень много интересных программ, очень насыщенная спортивная жизнь».

Карпушенко назвала верным решение Кудрявцевой завершить карьеру именно после Игр-2016. «Наверное, Яна поступила правильно. Важно не как долго ты выступаешь, а именно как ты это делаешь. Эти четыре года Кудрявцева выступала и тренировалась с колоссальной самоотдачей».

За свою карьеру спортсменка завоевала 13 золотых и три серебряных награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей на чемпионатах Европы. По итогам последних трех лет Кудрявцева неизменно занимала первую строчку в мировом рейтинге Международная федерации гимнастики.
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