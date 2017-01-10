Тренер: Кудрявцева навсегда останется одной из величайших гимнасток эпохи

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Кудрявцева стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, золото завоевала другая россиянка Маргарита Мамун. Во вторник Международная федерация гимнастики сообщила, что в конце 2016 года получила оповещение от 19-летней спортсменки о том, что та завершила карьеру. Ранее появлялась информация, что Кудрявцева может завершить карьеру из-за травмы ноги.

«Это действительно так, Яна завершает карьеру, она так решила, — подчеркнула Карпушенко. — Я думаю, Яна приняла это решение потому, что все-таки еще четыре года, учитывая состояние здоровья, это сложно, а другой цели, кроме Олимпийских игр, у нее нет. Был разговор остаться на год или на два, но для Кудрявцевой этот вопрос поставлен совершенно по-другому — или оставаться до Игр в Токио или зачем?».

«Безусловно, Яна останется одной из величайших гимнасток эпохи, — добавила Карпушенко. — Кудрявцева — личность, она очень много успела сделать за эти четыре года. Может быть, будем говорить так, у нее был короткий век в гимнастике, но очень сконцентрированный и очень активный. У нее были и разные стили, очень много интересных программ, очень насыщенная спортивная жизнь».

Карпушенко назвала верным решение Кудрявцевой завершить карьеру именно после Игр-2016. «Наверное, Яна поступила правильно. Важно не как долго ты выступаешь, а именно как ты это делаешь. Эти четыре года Кудрявцева выступала и тренировалась с колоссальной самоотдачей».

За свою карьеру спортсменка завоевала 13 золотых и три серебряных награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей на чемпионатах Европы. По итогам последних трех лет Кудрявцева неизменно занимала первую строчку в мировом рейтинге Международная федерации гимнастики.