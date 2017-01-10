Тренер: Кудрявцева навсегда останется одной из величайших гимнасток эпохи
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева навсегда останется одной из величайших спортсменок эпохи, несмотря на отсутствие золота Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявила личный тренер гимнастки Елена Карпушенко.
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Кудрявцева стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в
«Это действительно так, Яна завершает карьеру, она так решила, — подчеркнула Карпушенко. — Я думаю, Яна приняла это решение потому, что
«Безусловно, Яна останется одной из величайших гимнасток эпохи, — добавила Карпушенко. — Кудрявцева — личность, она очень много успела сделать за эти четыре года. Может быть, будем говорить так, у нее был короткий век в гимнастике, но очень сконцентрированный и очень активный. У нее были и разные стили, очень много интересных программ, очень насыщенная спортивная жизнь».
Карпушенко назвала верным решение Кудрявцевой завершить карьеру именно после Игр-2016. «Наверное, Яна поступила правильно. Важно не как долго ты выступаешь, а именно как ты это делаешь. Эти четыре года Кудрявцева выступала и тренировалась с колоссальной самоотдачей».
За свою карьеру спортсменка завоевала 13 золотых и три серебряных награды чемпионатов мира, а также девять золотых медалей на чемпионатах Европы. По итогам последних трех лет Кудрявцева неизменно занимала первую строчку в мировом рейтинге Международная федерации гимнастики.
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