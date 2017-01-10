Серебряный призер Игр в Рио Кудрявцева объявила о завершении карьеры в 19 лет
Россиянка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
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Спортсменка уведомила организацию о своем решении еще в конце прошлого года.
19-летняя Кудрявцева является 11-кратной чемпионкой Европы, 13-кратной чемпионкой мира, а также серебряным призером Олимпийских игр в
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