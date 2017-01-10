Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28374527/
10 января 2017, 10:19 | Летние: Гимнастика | «Газета.Ру»

Серебряный призер Игр в Рио Кудрявцева объявила о завершении карьеры в 19 лет

Россиянка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Россиянка Яна Кудрявцева приняла решение завершить спортивную карьеру сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменка уведомила организацию о своем решении еще в конце прошлого года.

19-летняя Кудрявцева является 11-кратной чемпионкой Европы, 13-кратной чемпионкой мира, а также серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Тренер Карпушенко отпустила гимнастку Кудрявцеву из спорта с легкой душой

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Личный тренер призера Олимпиады в художественной гимнастике Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко, заявила агентству «Р-Спорт», что с легкой душой отпустила гимнастку из спорта.
Еще 7 новостей  Все новости