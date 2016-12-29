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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28298660/
29 декабря 2016, 18:01 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Байлз, получившая TUE перед ОИ-2016, стала лучшей спортсменкой года по версии AIPS

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), говорится в официальном релизе организации.

Хакерская группа Fancy Bears в сентябре опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало американским олимпийским чемпионкам сестрам Винус и Серене Уильямс, Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн принимать запрещенные вещества. Также согласно документам Байлз и Делле Донн в августе сдали положительные допинг-тесты, но не были дисквалифицированы и завоевали золотые медали на Играх в Рио.

Исходя из опубликованной информации, Байлз в августе 2016 года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор), но не была дисквалифицирована и завоевала в Рио четыре золотые медали. Также спортсменке было разрешено в 2012, 2013 и 2014 годах употреблять амфетамин/декстроамфетамин. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Байлз не нарушала антидопинговые правила на Играх-2016.

Второй в списке лучших стала трехкратная олимпийская чемпионка в плавании венгерка Катинка Хошсу, замкнула тройку еще одна фигурантка публикации Fancy Bears — Серена Уильямс.

Спортсменом года по версии AIPS был признан девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, опередивший 23-кратного олимпийского чемпиона американского пловца Майкла Фелпса. Третье место у нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду, который летом стал чемпионом Европы. В декабре он получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый французским журналом France Football лучшему футболисту года.
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Новости Гимнастики

Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe

Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe

ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.
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