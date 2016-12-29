Байлз, получившая TUE перед ОИ-2016, стала лучшей спортсменкой года по версии AIPS

Хакерская группа Fancy Bears в сентябре опубликовала результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документах говорится, что WADA разрешало американским олимпийским чемпионкам сестрам Винус и Серене Уильямс, Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн принимать запрещенные вещества. Также согласно документам Байлз и Делле Донн в августе сдали положительные допинг-тесты, но не были дисквалифицированы и завоевали золотые медали на Играх в Рио.

Исходя из опубликованной информации, Байлз в августе 2016 года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор), но не была дисквалифицирована и завоевала в Рио четыре золотые медали. Также спортсменке было разрешено в 2012, 2013 и 2014 годах употреблять амфетамин/декстроамфетамин. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Байлз не нарушала антидопинговые правила на Играх-2016.

Второй в списке лучших стала трехкратная олимпийская чемпионка в плавании венгерка Катинка Хошсу, замкнула тройку еще одна фигурантка публикации Fancy Bears — Серена Уильямс.

Спортсменом года по версии AIPS был признан девятикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, опередивший 23-кратного олимпийского чемпиона американского пловца Майкла Фелпса. Третье место у нападающего мадридского «Реала» португальца Криштиану Роналду, который летом стал чемпионом Европы. В декабре он получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый французским журналом France Football лучшему футболисту года.