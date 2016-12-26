В 2016 году 19-летняя спортсменка завоевала четыре золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. Байлз первенствовала в личном и командном многоборье, в опорном прыжке и упражнениях на брусьях. Также на ее счету бронза Олимпиады в упражнениях на бревне.

Кроме того, спортсменка в этом году угодила в скандал с использованием запрещенных препаратов по разрешению ВАДА. Хакерская группа Fancy Bear в сентябре опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство делало терапевтические исключения для Байлз по медицинским показаниям. Позже гимнастка заявила, что принимала лекарства с детства из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Второе место в голосовании заняла пловчиха Кэти Ледеки, завоевашая четыре золотых медали в Рио, третье место поделили теннисистка Серена Уильямс и баскетболистка Брианна Стюарт.