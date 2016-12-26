Байлз — спортсменка года по версии AP
Американская гимнастка Симона Байлз признана спортсменкой года по версии AP.
В 2016 году 19-летняя спортсменка завоевала четыре золотые медали Игр в
Кроме того, спортсменка в этом году угодила в скандал с использованием запрещенных препаратов по разрешению ВАДА. Хакерская группа Fancy Bear в сентябре опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство делало терапевтические исключения для Байлз по медицинским показаниям. Позже гимнастка заявила, что принимала лекарства с детства
Второе место в голосовании заняла пловчиха Кэти Ледеки, завоевашая четыре золотых медали в Рио, третье место поделили теннисистка Серена Уильямс и баскетболистка Брианна Стюарт.
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