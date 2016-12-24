Мелитина Станюта: про отношения с Гурковым больше говорить не буду. Помолчу

Во сколько сегодня проснулись?

В восемь утра.

По будильнику?

Да. Хотя сейчас и не две тренировки в день, нужно было многое успеть: собрать чемодан, съездить к врачу, подготовиться к Baby Cup, купить цветы главному тренеру. В общем, дел хватает.

Что стало ключевым эпизодом в решении завершить карьеру?

Было несколько предпосылок. Правда, до сих пор не знаю, какая оказалась ключевой. В последнее время докучали травмы. В отпуске болела стопа. Обычно, когда я не давала нагрузку на стопу и бедро, то боль успокаивались. В этот раз все было иначе. К тому же этому году я отдала всю себя. Выжимала тренировками все, что можно. Сосуд переполнился, содержимое вылилось наружу. Сейчас он пуст. Решение завершить карьеру зрело давно. Было грустно. Тем не менее, мое нутро это решение приняло. Без большого сожаления.

Вам так и не удалось завоевать олимпийскую медаль.

Очень обидно. Олимпийская медаль — моя мечта. Я к ней шла всю жизнь. Во время подготовки было много взлетов и падений. Главная моя награда — в осознании, что стала примером для маленьких девочек. Ко мне подошел ребенок и сказал: «Мелитина, я хочу быть, как вы». Это здорово! Главная миссия любого спортсмена — влюблять в спорт, заражать им детей и взрослых.

Подводя итог вашей карьеры, что запомнилось больше всего?

Спорт — это непрерывное стремление стать сильнее. У меня были три такие ступени: первые и вторые Олимпийские игры, а также возвращения после травм. На чемпионате мира-2010 сломалась стопа. Была жуткая боль, но я вытерпела, завоевала медаль. Пришлось делать операцию. В меня никто не верил. Но через несколько месяцев восстановления я вновь вернулась на ковер. В спорте всегда нужно доказывать. Вот и я доказала: «Вы не верили, а я снова здесь!».

Где узнают больше?

На самом деле не знаю. У белорусов такой менталитет, что даже если и узнают, то смотрят тихонечко со стороны. На закрытых мероприятиях, где место ограничено какими-то рамками, люди ведут себя более непринужденно. Они подходят. Приятно. Итальянцы и испанцы при встрече более эмоционально ведут себя. Просят оставить адрес, автограф на любых подручных вещах.



Сегодня уже нельзя сказать, что в Беларуси не любят художественную гимнастику или не знают о ней. Раньше все было по-другому. Я неоднократно говорила в интервью, что хотелось бы больше внимания. Сейчас, конечно, тоже хочется больше. Но и достигнутый результат уже неплох.

Что нужно сделать для популяризации художественной гимнастики?

Спортсменам — завоевывать медали. Хотя бы для того, чтобы где-нибудь в новостях бегущей строкой было об этом написано. Нужно понимать, что у нас сложный вид спорта. Еще он женский. Это сразу подрезает популярность.



Буду думать, что нужно сделать, чтобы художественная гимнастика стала национальным видом спорта. Это реально. У нас яркие медальные традиции. В этом плане могу выделить греблю, художественную гимнастику и фристайл. Конечно, Саша Герасименя тоже умничка, но она вспыхивает, как звездочка.



Знаю, что в Испании художественная гимнастика наравне с футболом является национальным видом спорта. Недавно узнала, что там гимнастикой занимаются не только в каждом городке, а в каждой школе! Конечно, это становится популярным. Если твоя дочь занимается этим видом спорта, то почему бы тебе не заинтересоваться им тоже.

15 ноября вам исполнилось 23 года. Как отметили?

Я наконец-то побыла дома. Это очень круто. Правда, из-за задержки рейса прилетела в 12 с чем-то ночи. Утром позволила себе не пойти на тренировку. Потом пришла в зал. Получила поздравления от людей, с которыми проводила дольше всего времени в своей жизни. Вечер провела с родителями. А на выходных встретились с подружками, вышли в люди.

Помните, когда заработали первые деньги?

Наверное, да. Только что вспомнила. Это было в 2009 году. Я тренировалась у своего первого тренера у Светланы Васильевны Бурдевицкой. Мы тогда готовились как раз к Baby Cup. Я выступала не знаю где, но это точно был боксерский ринг. Там, видимо, был какой-то крутой бой. Я просто перелезла через канаты, сделала все красиво. Потом дали какую-то денежку. Правда, я об этом не знала — за меня получили родители.

Летом открылся магазин бижутерии под вашим именем.

Стоит понимать, что я не владелица. У меня там есть какие-то права. Вернее сказать, будут. Надеюсь. Я загорелась идеей сделать гимнастические украшения. Этому должно поспособствовать мое имя. Оказывается, это так долго и сложно. Нужно столько всего знать! Благо, у нас работает хороший директор. Как только я давала свои фотографии и имя, оговаривалось условие о том, что я могу вносить какие-то свои идеи. А идея эта зрела давно.

Клиентов у магазина много?

Нормально. Хотелось бы больше, конечно. Я надеялась, что поток увеличится, когда сделала рекламу в социальных сетях.

В вашем инстаграме почти сто тысяч подписчиков. Аккаунт приносит доход?

Реклама чаще там «по-белорусски». Помогаю прорекламировать то, что делают моя подруга или просто хорошие люди. Я не зарабатываю на этом. Ведь я не блогерша. Делаю это по дружбе, по просьбе. В заработок на инстаграме я не верю. Хотя люди же как-то зарабатывают.

Сколько зарабатывают гимнастки в Беларуси?

По-разному. Это зависит от ставки и от наличия президентской стипендии. У нас есть зарплата и стипендия. Президентская стипендия — то, за счет чего живут спортсмены.



Допустим, в 2013 году стала бронзовым призером в многоборье. Значит, весь следующий год будут ежемесячно начислять 20 миллионов рублей. Все эти ставки регламентированы и ранжируются по достоинству завоеванной медали. Если я завоевала медаль не в олимпийской дисциплине, то ставка в следующем году ниже. Если не завоевала ничего, то значит, ничего и не заработала. Благо, каждый мой чемпионат мира оказывался медальным.

Самый большой ваш гонорар?

Наверное, премия по окончании сезона или за три медали на чемпионате мира. Сумму не помню. Честно. Но она была в несколько раз больше моей зарплаты.

Вы много путешествуете. Где понравилось больше?

В Минске. Правда. Каждый раз, когда приезжаю из Италии, Лос-Анджелеса, Японии, еду из аэропорта под дождем и думаю: «Минск, черт возьми, я люблю тебя!» Он такой родной и классный.



Из всех стран понравилась Италия. Итальянцам повезло. Есть горы, море, озера, мода и еда. Красота!



В Японии удивляло абсолютно все. Если бы мы говорили после моей первой поездки, я бы сказала, что там другая планета. В Японии сделано все для людей. Люди с удивительной философией. Там можно удивляться всему — от дорог до пульта управления унитазом.



В Лос-Анджелесе удивляла улыбчивость и открытость людей. Многие называют это ненатуральностью. Мол, люди не должны всегда улыбаться. Лично я такого не заметила. Мне было классно, что мы идем по улице, а у нас спрашивают: «Эй, девчонки, какой вид спорта?» — «Художественная гимнастика». — «О, круто!» Или фразы вроде «Девушка, у вас классные кроссовки», «Хорошего дня». По-моему, это здорово.



Как нация понравились грузины. Как-то отдыхала шесть дней в Батуми. С удовольствием общалась с местными. Они здоровские: душевные и открытые.

За 20 лет спортивной карьеры, был ли отпуск, в котором могли позволить себе все, что угодно?

Нет. Я никак не могла отказаться от мысли, что я гимнастка. Всегда следила за собой, за едой. Многие спортсмены приходят из отпуска с лишним весом. У нас так нельзя. Да, тренеры особо не ругают, но все равно это тяжело. Сразу лишняя нагрузка на колени, на стопы. Спустя время это обязательно отразится на тебе. У гимнасток нет времени долго втягиваться после отпуска.



Сейчас очень хочу куда-нибудь съездить отдохнуть. Ведь самый большой мой отпуск составил двенадцать дней.

А где планируете праздновать Новый год?

Наконец-то дома! 31 декабря буду с родителями. В этом году с удовольствием сама нарядила елку. Мне не хватало атмосферы праздника. Я часто уезжала на Новый год. По родным очень соскучилась. Все никак не удавалось остановиться. Было много-много разных дел. Не подумайте, я не жалуюсь. Я буду несчастным человеком, если буду долго сидеть дома. Неделю еще вытерплю, а потом начнутся тараканы, что я забыта, никому не нужна. Мне необходима активность в жизни.



После Нового года полечу куда-нибудь, где тепло. Куда — пока сама не знаю. Дальше буду смотреть по обстоятельствам. У меня хватает друзей в Италии. Захочу отдохнуть, в любой момент возьму билет на самолет и проведу время с подругой. Она тоже бывшая гимнастка, вице-чемпионка мира, выступала за сборную Италии. Из спорта она ушла раньше меня, к сожалению. Теперь учится.

Вы можете одна провести отпуск?

Легко! На самом деле я так часто и ездила. Многие удивляются. Когда я устаю от суеты, мне нужна свобода. «Стрельнуло» в голове — пошла на море, «стрельнуло» — пошла по магазинам. Мне часто не хватало свободы действия, потому что спорт — это рамки. Без дисциплины никак.



Лучший мой отдых — на море. Я скучаю по солнцу. Чаще такое состояние приходит в феврале и октябре. Один день была в горнолыжном городке у подножья Монблана со стороны Италии. Это так красиво! Но я очень сильно уставала, что просто хотелось лечь. Зато теперь для меня открыто все. Может, съезжу еще в горы и даже покатаюсь, если стопа позволит.

Какую книгу прочитали последней?

Я ее еще читаю — самоучитель по итальянскому языку. Я в последнее время часто бываю в этой стране. Постоянно вожу с собой самоучитель. В поездках у меня больше времени что-то открыть.



Если говорить о художественной литературе, то это было давно. Кажется, последней книгой был «Чорны замак Альшанскі» Владимира Короткевича. Тогда готовилась к курсам «Мова нанова». Когда пригласили и подумала: «Надо что-то открыть белорусское, почитать». Я же не могла упасть в грязь лицом.

Есть ли белорусский любимый писатель?

Наверное, любимого все-таки нет. Зато есть прекрасная книга «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» Яна Барщевского. Ее я перечитывала дважды. В первый раз мне в глубоком детстве прочитали родители. Помню, тогда загорелась этими легендами. В детстве вообще любила сказки. Год назад я прочитала уже сама. Удивительная книга.

Какую предпочитаете музыку?

Разную. Люблю послушать Мадонну, Стинга. Недавно была на концерте группы «Океан Эльзи». Обожаю ее! Вакарчук отработал на 155%. Рада, что успела после самолета добраться до «Минск-Арены».



Очень редко мне удавалось выбраться на концерты. Пыталась вспомнить, где была до «Океан Эльзи». Кажется, это было тоже в Минске. Тогда приезжала из Франции ZAZ. Она исполняет шансон. У нее классные тексты и голос.



Была на Шакире. Хотела попасть на Lana Del Rey, но не удалось. Сначала расстроилась. Но потом подружка сказала, что она вышла заболевшей. Еще хочу сходить на шоу Леди Гаги. Была на концерте «А-Студио». Много лет хорошо дружу с Байгали Серкебаевым — одним из основателей группы. Познакомились случайно. Когда в Минске выступает, всегда встречаемся.

Вы еще учитесь в БГУФК?

Уже нет, в апреле закончила. По специальности — тренер, учитель физкультуры.



Преподаватели относились по-разному. Гимнастику, понятное дело, не сдавала. Я разве там чего-то не знаю? А вот с компьютером никаких снисхождений не делали. Сколько накликала в тесте — столько баллов и было. Один раз обратилась за помощью. Это была биохимимя — у меня по ней всегда «ноль». Биомеханика наоборот нравилась. В школе в последний год поняла физику. С химией же было тяжело всегда.



Мне казалось, что я часто ходила в университет. На сессии всегда пыталась попасть между тренировками. Лекциями по анатомии я заслушивалась. На экзамены же попадать было сложнее — я чаще в отъездах. Приходилось по приезде бегать, простаивать под кабинетами. Стоять и ждать — самое обидное. Стоишь под кабинетом и думаешь, что опаздываешь всюду на всю жизнь. Вот так страдала.

Помните, когда вам признались впервые в любви?

Конечно. Был 2014-й год. Чувства были взаимны. Но любовь долго не продлилась. Может быть, я была виновата или оба. Не буду говорить про детские и школьные записки — меня-то и в школе часто не было.

Вас часто видят в компании с Виталием Гурковым.

Молодцы. Не буду больше по этому поводу что-то говорить. Помолчу. Давайте дальше.



Виталик очень разносторонний человек. Я давно уважаю его как спортсмена. Таких разносторонних спортсменов я еще не встречала. Он хорош и в музыке, и в истории, и один из самых легендарных кикбоксеров мира. Мое уважение к нему никуда не денется — Виталий все уже сделал. Все, хватит, пожалуйста, про него.

Вы много раз сталкивались с предательством?

Слава богу, нет. Был неприятный случай с подругой. Ну, я ее считала подругой. Оказалось, она мне врала прямо в лицо. В какой-то момент наши пути разошлись. Случайно больше не встречались. Мне было тяжело.

Ваша цитата шестилетней давности «По окончании карьеры хочу стать тренером». Сейчас планируете тренерскую деятельность?

В детстве постоянно менялось мое «хочу». Сначала хотела очень, потом просто хотела, затем вообще не хотела — и так по кругу. Сейчас пока не хочу, но не исключаю такого поворота событий. Возможно, приду к тренерской деятельности. Это точно будет не в следующем году.



Почти все возвращаются. Инна Жукова в свое время тоже говорила, что не станет тренером, но отдохнула, и сейчас готовит маленьких чемпионок.



Сейчас у меня много вариантов чем заниматься. Буду стараться поднимать бижутерию. Есть много созревших идей. Их реализация будет зависеть от случая и возможности. Вдруг меня случай сведет с человеком, который предложит что-то заманчиво авантюрное. Я готова на это. Посмотрим.

О чем-то жалеете?