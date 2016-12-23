Мелитину Станюту торжественно проводили из большого спорта в минском Дворце спорта

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«Эта девочка пришла в зал в три годика. Мелита провела в спорте 20 лет — все это время ежедневного изнурительного труда, запредельных физических нагрузок. Всегда нужно думать, что будет завтра. Тебя ждут с каждых соревнований с медалью, а это не всегда получается. И никто не видит этот труд, никто не видит твоих слез», — сказала главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская. Она также отметила, что за годы выступлений у Станюты появились болельщики не только в Беларуси, но и во всем мире. В частности, Лепарская рассказала о болельщиках из Испании и Японии, которые ездили за Мелитиной на все соревнования и выступления.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта решила завершить спортивную карьеру

Мысли об этом пришли после окончания Олимпиады-2016 в Рио, где она не сумела попасть в число призеров, заняв 5-е место.

«Мелита принимала участие в двух Олимпиадах, не всем это удается. В 2012-м в Лондоне она выступала через год после очень сложной операции, на вторых для себя Играх, в Рио, ей предстояло выдержать очень тяжелую психологическую нагрузку, весь мир смотрел на нее: “Сможет или нет?”. Я думаю, что она смогла. Мелитина по праву заслужила прозвище Meli Queen», — заключила Лепарская.

Во Дворец спорта пришли тренеры Станюты Светлана Бурдевицкая, Лариса Лукьяненко и Марина Лобач, заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель, первый заместитель председателя БФСО «Динамо» Вадим Путьков, чемпион Европы и мира по прыжкам на батуте Дмитрий Поляруш, а также первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко.

«Рада, что сегодня в этом зале так много людей, которые помогли мне сделать самые важные шаги в любимом деле — художественной гимнастике. Спасибо болельщикам, вы не представляете, как поддержка помогает снова и снова преодолевать трудности. И, конечно, спасибо моей команде, всем тренерам и хореографам», — сказала Станюта в ответном слове.

Мелитина Станюта объявила о решении завершить карьеру 22 декабря. Как рассказала грация, решение далось ей нелегко. Мысли о завершении карьеры впервые пришли к ней после окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где Станюта не попала в число призеров, заняв 5-е место.

Мелитина впервые ступила на гимнастический помост в 2005 году. 23-летняя грация многократно становилась призером чемпионатов мира и Европы, побеждала на этапах Кубка мира, Универсиаде и Всемирных играх. В 2015 году получила звание заслуженного мастера спорта.