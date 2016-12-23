Более 400 будущих звезд гимнастики выступят на турнире Baby Cup в Минске

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Турнир будущих звезд гимнастики пройдет уже в семнадцатый раз, причем с каждым годом его популярность растет. На этот раз Baby Cup собрал рекордное количество участниц — только в первом туре на помост выходили 540 юных дарований со всей Беларуси. Маленькие грации вынесли на суд жюри 128 номеров, разделенных на категории: соло, парное и групповое упражнение.

В финале на большой ковер столичного Дворца спорта выйдут 460 девчушек, которые представят 95 композиций. Юные гимнастки выступят в четырех возрастных категориях: 2011 года рождения — «Немаўлятки», 2010-го — «Расточкi», 2009−2008-х — «Зорачкi», 2007-го — «Надзея». Выступление финалисток будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого также ветераны гимнастики.

Во время сегодняшнего спортивного праздника прозвучит и немного грустная нотка — состоится торжественная церемония проводов из большого спорта знаменитой белорусской гимнастки, многократного призера чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, заслуженного мастера спорта Мелитины Станюты. 23-летняя спортсменка решила завершить активную спортивную карьеру и сегодня попрощается с гимнастическим помостом.

Организаторами детских состязаний являются Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Мингорисполком, Президентский спортивный клуб, «Белспортобеспечение». Генеральный партнер — ЗАО «BSB Bank».