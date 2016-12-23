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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28232329/
23 декабря 2016, 12:12 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Более 400 будущих звезд гимнастики выступят на турнире Baby Cup в Минске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце спорта сегодня состоится финальный этап традиционных детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этот раз <span class=error>Baby</span> Cup собрал рекордное количество участниц — только в первом туре на помост выходили 540 юных дарований со всей <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Турнир будущих звезд гимнастики пройдет уже в семнадцатый раз, причем с каждым годом его популярность растет. На этот раз Baby Cup собрал рекордное количество участниц — только в первом туре на помост выходили 540 юных дарований со всей Беларуси. Маленькие грации вынесли на суд жюри 128 номеров, разделенных на категории: соло, парное и групповое упражнение.

В финале на большой ковер столичного Дворца спорта выйдут 460 девчушек, которые представят 95 композиций. Юные гимнастки выступят в четырех возрастных категориях: 2011 года рождения — «Немаўлятки», 2010-го — «Расточкi», 2009−2008-х — «Зорачкi», 2007-го — «Надзея». Выступление финалисток будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого также ветераны гимнастики.

Во время сегодняшнего спортивного праздника прозвучит и немного грустная нотка — состоится торжественная церемония проводов из большого спорта знаменитой белорусской гимнастки, многократного призера чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, заслуженного мастера спорта Мелитины Станюты. 23-летняя спортсменка решила завершить активную спортивную карьеру и сегодня попрощается с гимнастическим помостом.

Организаторами детских состязаний являются Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Мингорисполком, Президентский спортивный клуб, «Белспортобеспечение». Генеральный партнер — ЗАО «BSB Bank».

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Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о решении завершить карьеру. Заключительное выступление Станюты состоится на международном турнире в Минске Baby Cup, который пройдет 23 декабря во Дворце спорта.
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