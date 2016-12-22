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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28217863/
22 декабря 2016, 13:14 | Летние: Гимнастика | «Прессбол»

Мелитина Станюта приняла решение о завершении карьеры

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о решении завершить карьеру. Заключительное выступление Станюты состоится на международном турнире в Минске Baby Cup, который пройдет 23 декабря во Дворце спорта.

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— Каким будет ваш завершающий аккорд? Удивите чем-то новым?

— Пускай это останется секретом. Не хочу раскрывать карты, но зрителей ждет сюрприз. Надеюсь, всем понравится гала-концерт, где и будет представлен мой номер.

— Долго готовились к этому выступлению?

— Если это мой завершающий выход на ковер, то можно сказать, что над этой программой работала всю жизнь. Хочется уйти красиво. Пожалуй, каждый спортсмен стремится к этому. Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть.

— Ранее вы говорили, что намереваетесь соревноваться на протяжении 2017 года…

— На самом деле в последние пару месяцев понимала, что прошедший сезон, вероятнее всего, станет для меня заключительным. Все же к решению о завершении карьеры невозможно прийти в одночасье. Оно зрело в моей голове весьма долго, были определенные сомнения. Впрочем, считаю, что лучше уйти именно сейчас.

— Решение далось тяжело?

— Прекрасно понимала, что когда-то это произойдет. Конечно, трудный шаг. Все же двадцать лет отдавала всю себя любимому делу, и никакие сложности или травмы не могли меня остановить. Спорт — это большая работа, со своими взлетами и падениями. Но, как бы там ни было, все хорошее когда-нибудь заканчивается. А в художественной гимнастике этот момент наступает гораздо раньше. Мне немного горько об этом говорить, душа все же болит.

— О чем-нибудь жалеете?

— В принципе, нет. Когда выступала в юниорском возрасте, то определенные переживания, безусловно, были. Но со временем получаешь больше опыта и на неудачи смотришь понимающе. Наверное, жалею, что иногда не слушала тренеров, действовала самостоятельно. Ведь заметный отрезок карьеры попадает как раз на переходный возраст. Возможно, где-то мне хотелось большего. Но в глобальном плане ни о чем не жалею. За это хочется сказать огромное спасибо всему тренерскому коллективу, который работал со мной на протяжении долгих лет. Во многом благодаря их решениям мне удалось достичь определенных высот. Они всегда направляли меня в правильное русло, — как сообщает by.tribuna.com со ссылкой на «Спортивную панораму», сказала Станюта.

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