Мелитина Станюта приняла решение о завершении карьеры
Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о решении завершить карьеру. Заключительное выступление Станюты состоится на международном турнире в Минске Baby Cup, который пройдет 23 декабря во Дворце спорта.
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Видимо, что-то случилось...
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— Каким будет ваш завершающий аккорд? Удивите
— Пускай это останется секретом. Не хочу раскрывать карты, но зрителей ждет сюрприз. Надеюсь, всем понравится
— Долго готовились к этому выступлению?
— Если это мой завершающий выход на ковер, то можно сказать, что над этой программой работала всю жизнь. Хочется уйти красиво. Пожалуй, каждый спортсмен стремится к этому. Мне будет приятно завершить свой спортивный путь именно там, где начинала. Надеюсь, что после моего ухода откроются новые яркие имена. Уверена, что на предстоящем Baby Сuр их уже можно будет увидеть.
— Ранее вы говорили, что намереваетесь соревноваться на протяжении 2017 года…
— На самом деле в последние пару месяцев понимала, что прошедший сезон, вероятнее всего, станет для меня заключительным. Все же к решению о завершении карьеры невозможно прийти в одночасье. Оно зрело в моей голове весьма долго, были определенные сомнения. Впрочем, считаю, что лучше уйти именно сейчас.
— Решение далось тяжело?
— Прекрасно понимала, что
— О
— В принципе, нет. Когда выступала в юниорском возрасте, то определенные переживания, безусловно, были. Но со временем получаешь больше опыта и на неудачи смотришь понимающе. Наверное, жалею, что иногда не слушала тренеров, действовала самостоятельно. Ведь заметный отрезок карьеры попадает как раз на переходный возраст. Возможно,
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