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07:55 (мск), источник: ТАСС

Гольфист Тайгер Вудс впервые за два года примет участие в соревнованиях

ТАСС, 31 октября. Американский гольфист Тайгер Вудс примет участие в турнире 30 ноября, который станет первым для 41-летнего спортсмена после нескольких операций на спине, а также прохождения лечения от лекарственной зависимости и последующей реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте спортсмена.

Источник: AFP 2017

За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний спортсмен выходил на поле в августе 2015 года. Ранее Вудс сообщал, что готов принять участие в турнире на Багамских островах в декабре, но в итоге снялся с соревнований. В январе Вудс после 17-месячного отсутствия из-за очередной операции вернулся в PGA Tour, но так и не принял участие в турнирах из-за болей в спине.

«Я очень рад вернуться в соревнования на турнире Hero World Challenge в Олбани (штат Нью-Йорк), который является идеальным местом для этого. Будет замечательно вернуться в спорт именно там. Я хочу поблагодарить организаторов турнира, а также всех болельщиков за их неизменную поддержку во время моей травмы», — сказал Вудс.

Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» — 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.

Арест спортсмена.

В мае нынешнего года полицейские обнаружили Вудса в 2 часа утра заснувшим за рулем машины прямо на шоссе. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объяснялось неожиданной реакцией организма на лекарства. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил тогда сотрудникам правоохранительных органов тем, что принял не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее.

В июне Вудс попал в клинику на неопределенный срок из-за проблем, связанных с приемом обезболивающих медицинских препаратов. В августе прошло судебное заседание по делу Вудса, на которое сам гольфист не явился. Прокурор штата Флорида заявил, что американец не признал себя виновным, а 25 октября он начнет проходить программу реабилитации.

27 октября Вудс на очередном судебном заседании признал себя виновным в опасном вождении, при этом он избежал серьезного наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. Вудс был наказан штрафом в $250 и компенсацией судебных издержек. Кроме того, он должен будет отработать 20 часов на общественных работах, в обязательном порядке посещать школу для водителей, задержанных за вождение под влиянием алкоголя и наркотиков, а также посетить специальные встречи с людьми, пострадавшими по вине неосторожных водителей, его также регулярно будут проверять на предмет употребления наркотиков.

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