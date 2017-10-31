Тайгер Вудс 30 ноября в США проведет первый турнир после реабилитации

Источник: AFP 2017

В мае Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

«Я рад вернуться в соревновательный процесс на турнире в Олбани. Это идеальное место, будет здорово вернуться именно там. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку во время моих проблем», — сказал Вудс, слова которого приводятся на официальном сайте спортсмена.

Летом Вудс лег в больницу, чтобы избавиться от лекарственной зависимости, а в октябре в суде признал вину в опасном вождении и согласился пройти специальный курс, чтобы урегулировать обвинения в вождении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.