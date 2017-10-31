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01:18 (мск), источник: Р-Спорт

Тайгер Вудс 30 ноября в США проведет первый турнир после реабилитации

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Знаменитый американский гольфист, 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» Тайгер Вудс проведет 30 ноября в США первый после лечения от лекарственной зависимости турнир.

Источник: AFP 2017

В мае Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

«Я рад вернуться в соревновательный процесс на турнире в Олбани. Это идеальное место, будет здорово вернуться именно там. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку во время моих проблем», — сказал Вудс, слова которого приводятся на официальном сайте спортсмена.

Летом Вудс лег в больницу, чтобы избавиться от лекарственной зависимости, а в октябре в суде признал вину в опасном вождении и согласился пройти специальный курс, чтобы урегулировать обвинения в вождении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно решению суда, 41-летний Вудс проведет год на испытательном сроке, заплатит штраф в размере 250 долларов и оплатит судебные издержки. Также спортсмен был наказан 20 часами общественных работ.

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