Жуков: Гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программу
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение гольфа в программу летних Олимпийских игр поспособствовало развитию этого вида спорта в России. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В программе Олимпийских игр в
«Гольф в России развивается, и это связано с тем, что он стал олимпийским видом спорта, — сказал Жуков. — Каждый год открывается по несколько
Россиянка Мария Верченова по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин — 62 удара.
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