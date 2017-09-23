Жуков: Гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программу

В программе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году гольф был представлен впервые после более чем векового перерыва. До этого в последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент-Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.

«Гольф в России развивается, и это связано с тем, что он стал олимпийским видом спорта, — сказал Жуков. — Каждый год открывается по несколько гольф-клубов, все больше детей появляется в этом виде спорта, все больше ребят на юниорском уровне. Гольф получил широкое распространение в России и вскоре у нас кроме Верченовой появятся еще конкурентоспособные спортсмены».

Россиянка Мария Верченова по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин — 62 удара.