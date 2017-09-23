Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/golf/31103073/
23 сентября 2017, 17:05 | Летние: Гольф | ТАСС

Жуков: Гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программу

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение гольфа в программу летних Олимпийских игр поспособствовало развитию этого вида спорта в России. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В программе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году гольф был представлен впервые после более чем векового перерыва. До этого в последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент-Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.

«Гольф в России развивается, и это связано с тем, что он стал олимпийским видом спорта, — сказал Жуков. — Каждый год открывается по несколько гольф-клубов, все больше детей появляется в этом виде спорта, все больше ребят на юниорском уровне. Гольф получил широкое распространение в России и вскоре у нас кроме Верченовой появятся еще конкурентоспособные спортсмены».

Россиянка Мария Верченова по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин — 62 удара.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гольфа

Все новости

Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛ

Боксер Чахкиев завершил спортивную карьеру

Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне

Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезоне