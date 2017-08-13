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13 августа 2017, 11:27 | Летние: Гольф | ТАСС

Мужская сборная Москвы по гольфу выиграла Спартакиаду

ТАСС, 13 августа. Мужская сборная Москвы по гольфу стала победителем командных соревнований на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Спартакиады.

В личных соревнованиях победил Егор Ерошенко из Ростовской области. Увеличить
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Второе место заняла команда Ростовской области. Третьими стали спортсмены из Московской области.

В личных соревнованиях победителем стал Егор Ерошенко из Ростовской области.

Турнир по гольфу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходил в станице Старочеркасской Ростовской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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