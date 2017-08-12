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12 августа 2017, 21:44 | Летние: Гольф | ТАСС

Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфу

ТАСС, 12 августа. Владимир Осипов одержал победу на чемпионате России по гольфу, который завершился в Подмосковье в субботу.

Осипов удерживал лидерство на протяжении всех четырех раундов соревнований. Второе место занял Андрей Павлов, бронзу завоевал Дмитрий Матешин.

21-летний Осипов ранее четыре раза побеждал на чемпионатах России (2012, 2014, 2015, 2016).

В соревнованиях женщин золото завоевала 19-летняя Софья Анохина, впервые ставшая чемпионкой России. Серебро в активе Натальи Гусевой, третьей стала Вера Маркевич.

В командном зачете победу одержала сборная Москвы. Сборная Московской области стала второй. Бронза на счету команды из Ростовской области.

Чемпионат России по гольфу прошел в 26-й раз.
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