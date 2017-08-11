Сильнейшие гольфисты России выступят в финале ЧР
В подмосковном клубе Links National проходит чемпионат России по гольфу.
На старт вышли 88 гольфистов из 9 регионов РФ — Москвы,
После второго раунда борьбу продолжили только сильнейшие спортсмены (всего 41 человек). Среди спортсменов, которые вышли в финал, — четырёхкратный чемпион России Владимир Осипов, двукратная победительница Russian Amateur Open Championship Софья Анохина, лидеры Российского тура — 2017, обладатели титула «гольфист года» Андрей Павлов и Ксения Ерёмина, победитель турнира White Cup Pro Am Павел Горяинов. Зрители, пришедшие в Links National, увидят и сильнейших юниоров, входящих в так называемую команду мечты — экспериментальную сборную страны, которая создана с прицелом на Олимпиады 2020 и 2024 годов. Финальные соревнования пройдут 12 августа.
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