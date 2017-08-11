Сильнейшие гольфисты России выступят в финале ЧР

На старт вышли 88 гольфистов из 9 регионов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Курской, Тверской областей, Республики Татарстан. Чемпионат страны собрал практически всех сильнейших гольфистов — как любителей, так и профессионалов. Уже в первых раундах спортсмены продемонстрировали свое мастерство — гольфист Константин Лифанов сделал hole-in-one на 3-й лунке, когда спортсмен забивает мяч в лунку с одного удара!

После второго раунда борьбу продолжили только сильнейшие спортсмены (всего 41 человек). Среди спортсменов, которые вышли в финал, — четырёхкратный чемпион России Владимир Осипов, двукратная победительница Russian Amateur Open Championship Софья Анохина, лидеры Российского тура — 2017, обладатели титула «гольфист года» Андрей Павлов и Ксения Ерёмина, победитель турнира White Cup Pro Am Павел Горяинов. Зрители, пришедшие в Links National, увидят и сильнейших юниоров, входящих в так называемую команду мечты — экспериментальную сборную страны, которая создана с прицелом на Олимпиады 2020 и 2024 годов. Финальные соревнования пройдут 12 августа.