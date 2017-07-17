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17 июля 2017, 17:42 | Летние: Гольф | УНИАН

Гольфисткам запретили носить мини-юбки и декольте

Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела новый дресс-код для гольфисток, который запрещает им одевать форму с глубоким вырезом на груди, короткие юбки и леггинсы, сообщает The Guardian.

Нововведение <span class=error>LPGA</span> уже подверглось массированной критике со стороны игроков и болельщиков. Увеличить
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Это решение было подвергнуто жесткой критики как со стороны сообщества спортсменок, так и рядовых любителей этого вида спорта.

Teen Vogue обвинял руководящий орган в женском профессиональном гольфе в том, что женщины буду ущемлены в своих правах.. Прогрессивный и влиятельный молодежный журнал также отметил, что этим дресс-кодом организация делает большой шаг «назад».

После 2 июля LPGA начала рассылать по электронной почте всем игрокам письма, в которых подробно описывается обширный список одежды, который больше не будет разрешен на матчах и официальных вечеринках в Туре.

«Новая форма одежды поможет гольфисткам презентовать себя более профессионально и создаст более позитивный образ нашей игре», — сообщила сотрудник отдела коммуникаций LPGA Хизер Дейли-Донофрио.
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