Гольфисткам запретили носить мини-юбки и декольте

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Это решение было подвергнуто жесткой критики как со стороны сообщества спортсменок, так и рядовых любителей этого вида спорта.

Teen Vogue обвинял руководящий орган в женском профессиональном гольфе в том, что женщины буду ущемлены в своих правах.. Прогрессивный и влиятельный молодежный журнал также отметил, что этим дресс-кодом организация делает большой шаг «назад».

После 2 июля LPGA начала рассылать по электронной почте всем игрокам письма, в которых подробно описывается обширный список одежды, который больше не будет разрешен на матчах и официальных вечеринках в Туре.