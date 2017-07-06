Закончилась ли эпоха Вудса?

В «нулевых» имя Вудса знала каждая домохозяйка. О его успехах были осведомлены не только те, кто не отличает «берди» от пара, а бункер — от грина, но даже те, кто слабо представляет, как выглядят клюшки для гольфа, сколько их, и чем они различаются.

Все это детали для профессионалов или хотя бы любителей самого аристократического (по мнению адептов) вида спорта. Но Вудса было настолько много в повседневной жизни, что его трудно было не заметить. Он смотрел на нас с обложек журналов, глянцевых и не очень, улыбался с телеэкрана во время рекламы, о его победах рассказывали в новостях спорта, где гольф не слишком привечают, он выпускал собственную одежду и именную видеоигру. А также регулярно возглавлял список самых богатых спортсменов — его заработки перевалили за миллиард долларов. Прошло десять лет — и о Вудсе успели немного подзабыть.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Всеобщее внимание Элдрик Тонт Вуд, таково полное имя спортсмена, привлек к себе в конце мая. Тогда в прессе появилась информация, что 14-кратный победитель «мейджоров» задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. Жареные факты тут же разлетелись по страницам газет и сайтов, где их принялись смаковать любители сенсаций.

Как в старом анекдоте про то, что Рабинович выиграл миллион долларов в лотерею, верными оказались далеко не все сведения. Подробности появились чуть позже, и оказались не такими скандальными. Как выяснилось, около трех часов ночи дорожный патруль во флоридском городе Палм-Бич обратил внимание на «Мерседес», стоящий с работающим двигателем прямо на дороге. Внутри полицейские нашли спящего Вудса, поведение которого показалось им странным — он был заторможенным и не мог четко говорить. Естественно, что с такими симптомами спортсмена сразу препроводили куда следует.

Сам Вудс с самого начала отрицал, что был пьян, и не зря — алкоголя в его крови так и не нашли. Зато 41-летнему гольфисту пришлось признаться в других грехах. Как оказалось, он принимал прописанные врачом медикаменты, среди которых были обезболивающее и снотворное. И переборщил, уснув прямо за рулем. После этого ему пришлось начать курс реабилитации. В том числе и для того, чтобы обвинение в управлении автомобилем под воздействием лекарств смягчили до просто опасной езды, что подразумевает намного менее суровые санкции. Эта история пока еще не закончена.

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Те, кто считает Вудса исключительно медийным персонажем, не правы. Заблуждаются и те, кто уверен, что Тайгер стал популярен лишь благодаря политкорректности, красивой истории про слом стереотипов — словом, «потому что он черный». Сын ветерана вьетнамской войны и девушки из Юго-Восточной Азии действительно очень талантливый гольфист, может, даже гениальный. На одной медийности не выиграешь 14 «мейджоров» и целую охапку других титулов, Анна Курникова подтвердит. Вудс, который держит клюшку в руках с двух лет, сделал невероятную карьеру, начиная от детского, продолжая студенческим и любительским уровнями.

Став профессионалом в 18, он меньше чем за год выбрался в лидеры мирового рейтинга и поставил рекорд по времени нахождения на первой строке — непрерывно был номером один на планете с августа 1999-го по сентябрь 2004-го и с июня 2005-го по октябрь 2010-го. 11 раз выбирался лучшим игроком года среди профи. Стал самым молодым гольфистом в истории, собравшим «Большой шлем», а по количеству выигранных «мейджоров» уступает только Джеку Никлаусу. Даже сейчас, когда его главные успехи далеко позади, он входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира — за 2016-й год Вудс заработал 37 миллионов долларов.

Так почему же тогда легендарный игрок в последние годы стал именем нарицательным? Известный своим острым языком Джон Макинрой, комментируя последние перепады в карьере Новака Джоковича, съязвил: «Первое, что приходит на ум, это Тайгер Вудс». Как так вышло?

СБИТЫЙ ЛЕТЧИК

По тщательно выпестованному пиар-отделами крупных корпораций образу Вудса, который, честно говоря, казался уж слишком близким к идеалу, сокрушительный удар был нанесен еще в 2010-м. Тогда все в его жизни было прекрасно — Вудс штамповал титул за титулом, круглые суммы непрерывно падали на его банковские счета, а в особняке стоимостью 39 миллионов долларов во Флориде ждали красавица-жена и дети. Вот только, как выяснили папарацци, сам Тайгер не всегда рвался домой. Осенью 2009-го желтая пресса обнаружила, что у него есть любовница, а вскоре выяснилось, что их не одна и не две — Вудс был богат, знаменит и очень любвеобилен.

После краткой, но очень бурной истории, включавшей в себя семейные скандалы, разбитый о соседский забор элитный внедорожник, приостановку игровой карьеры, скандальные признания, разрыв с рядом спонсоров, курс терапии, всеобщее осуждение, извинения и развод в августе 2010-го, жизнь Вудса круто изменилась.

Он перестал хорошо играть, в 2010-м впервые за карьеру не выиграл ни одного титула и лишился звания лучшего в мире. В середине следующего года он был уже за пределами топ-50. Но феноменальный талант так просто не потеряешь. Вудсу удалось перезапустить карьеру. В 2012-м он снова начал побеждать, а в следующем сезоне вернул себе и первое место в рейтинге.

Но тут на Тайгера обрушилась другая напасть — травмы. Проблемы со здоровьем случались у него и раньше, но с 2014-го стали настоящей бедой. Он вынужден был лечить то запястье, то бедро, а главной проблемой стали боли в спине. По этой причине он вынужден был перенести четыре операции за три года. После одной из них, проведенной в сентябре 2015 года, Вудс полностью пропустил сезон-2016, впервые в карьере не приняв участия ни в одном «мейджоре». Но, сыграв лишь один турнир после 15-месячной паузы, он почувствовал дискомфорт, и 20 апреля нынешнего года снова лег под нож. По оценкам врачей, на восстановление у него должно уйти не менее полугода. А через месяц разразился «сонный» скандал.

«Я все еще хочу побить рекорд Никлауса и выиграть 19 «мейджоров», — говорил Вудс осенью прошлого года. Сейчас, учитывая затянувшийся сверх всякой меры перерыв в карьере и последние события, в подобное верится с трудом. Но он уже один раз сумел оживить карьеру, казалось, катящуюся под откос. И к тому же обладает настоящим даром в том, что касается игры в гольф. А 41 год для представителя этого вида спорта не возраст. Никлаус брал «мейджоры» и в 46, а выступал и в 60. Да, в гольфе и в таком почтенном возрасте можно достигать успехов и не выглядеть Микки Рурком, приехавшим в Россию бить бездомного.

Так что лет пять, а то и все десять, у Вудса еще есть. Главное — избавиться от травм. И быть поосторожнее с медикаментами.