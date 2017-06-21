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21 июня 2017, 7:47 | Летние: Гольф | Р-Спорт

Гольфист Тайгер Вудс лег в больницу, чтобы избавиться от лекарственной зависимости

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Знаменитый американский гольфист, 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» Тайгер Вудс лег на лечение в клинику, чтобы избавиться от зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна, сообщает АП.

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В мае Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Позднее, согласно отчету полиции, стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

Агент Вудса Марк Стейнберг заявил, что пока не знает, как долго гольфист пробудет на лечении.

«Я горжусь им. Он собирается получить право на то, чтобы иметь возможность вести здоровый образ жизни», — добавил Стейнберг, не став уточнять, в каком именно медицинском учреждении будет проходить стационарное лечение 41-летний Вудс.
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AP: Гольфист Тайгер Вудс попал в клинику из-за проблем с приемом обезболивающих

AP: Гольфист Тайгер Вудс попал в клинику из-за проблем с приемом обезболивающих

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс попал в клинику на неопределенный срок из-за проблем, связанных с приемом обезболивающих медицинских препаратов. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).
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