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https://sport.mail.ru/news/golf/29951006/
1 июня 2017, 21:11 | Летние: Гольф | ТАСС

На Кубани к 2020 году построят первый на побережье открытый гольф-клуб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первый на черноморском побережье гольф-клуб под открытым небом построят к 2020 году на курорте Геленджик в Краснодарском крае.

Договоренность о строительстве спортивного центра достигнута в четверг между администрацией Краснодарского края и компанией «Геленджик Гольф Резорт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На территории первого на черноморском побережье открытого гольф-клуба планируется построить 18-луночное поле чемпионского уровня для проведения любительских и профессиональных турниров, а также многофункциональную гольф-академию с тренировочной зоной. Предполагается, что объект станет школой олимпийского резерва и базой для сборной РФ по гольфу», — уточнили в пресс-службе.

В результате реализации проекта стоимостью более 2 млрд рублей будет создано 150 рабочих мест. «Со своей стороны край гарантирует максимальное сопровождение данного проекта и то, что вложенные инвестором деньги будут работать на отдыхающих», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ПМЭФ завершится 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.
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