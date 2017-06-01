На Кубани к 2020 году построят первый на побережье открытый гольф-клуб
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Первый на черноморском побережье гольф-клуб под открытым небом построят к 2020 году на курорте Геленджик в Краснодарском крае.
Договоренность о строительстве спортивного центра достигнута в четверг между администрацией Краснодарского края и компанией «Геленджик Гольф Резорт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в
«На территории первого на черноморском побережье открытого
В результате реализации проекта стоимостью более 2 млрд рублей будет создано 150 рабочих мест. «Со своей стороны край гарантирует максимальное сопровождение данного проекта и то, что вложенные инвестором деньги будут работать на отдыхающих», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ПМЭФ завершится 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter