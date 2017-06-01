На Кубани к 2020 году построят первый на побережье открытый гольф-клуб

Договоренность о строительстве спортивного центра достигнута в четверг между администрацией Краснодарского края и компанией «Геленджик Гольф Резорт» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На территории первого на черноморском побережье открытого гольф-клуба планируется построить 18-луночное поле чемпионского уровня для проведения любительских и профессиональных турниров, а также многофункциональную гольф-академию с тренировочной зоной. Предполагается, что объект станет школой олимпийского резерва и базой для сборной РФ по гольфу», — уточнили в пресс-службе.

В результате реализации проекта стоимостью более 2 млрд рублей будет создано 150 рабочих мест. «Со своей стороны край гарантирует максимальное сопровождение данного проекта и то, что вложенные инвестором деньги будут работать на отдыхающих», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.