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30 мая 2017, 18:25 | Летние: Гольф | Р-Спорт

Следов алкоголя в крови арестованного гольфиста Тайгера Вудса найдено не было

Тестирование показало отсутствие алкоголя в крови известного американского гольфиста Тайгера Вудса, арестованного по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает bnonews.com.

Тестирование показало отсутствие алкоголя в крови известного американского <span class=error>гольфиста</span> <span class=error>Тайгера</span> <span class=error>Вудса</span> арестованного по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сообщает bnonews.com. Увеличить
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Спортсмен был остановлен полицией в понедельник в 3 часа ночи недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида). Вудса забрали в отделение, а спустя несколько часов отпустили под залог.

Позднее 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» заявил, что не был пьян, а причиной ареста стала «неожиданная реакция» на рецептурные лекарства, которые он ранее принял.

Вудс, которому в декабре исполнился 41 год, в апреле перенес операцию на спине, из-за чего он точно пропустит сезон-2017. При этом сам гольфист не теряет надежды вернуться в профессиональный спорт.
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Тайгер Вудс провел несколько часов в тюрьме во Флориде после ареста за пьянство за рулем

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко, Алексей Качалин/. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован в городе Джупитер (штат Флорида) по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила телекомпания CNN, арест произведен в воскресенье в 03:00 (10:00 мск) неподалеку от дома Вудса.
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