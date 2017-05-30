Следов алкоголя в крови арестованного гольфиста Тайгера Вудса найдено не было

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Спортсмен был остановлен полицией в понедельник в 3 часа ночи недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида). Вудса забрали в отделение, а спустя несколько часов отпустили под залог.

Позднее 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» заявил, что не был пьян, а причиной ареста стала «неожиданная реакция» на рецептурные лекарства, которые он ранее принял.