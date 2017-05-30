Тайгер Вудс провел несколько часов в тюрьме во Флориде после ареста за пьянство за рулем

По словам представителя местной полиции Кристин Райтлер, на которую ссылается CNN, после ареста Вудс был помещен в тюрьму округа Палм-Бич и через несколько часов выпущен под личное поручительство без уплаты залога. Представители гольфиста пока никак не прокомментировали ситуацию. Как отметил на своем сайте журнал Rolling Stone, каких-либо дополнительных данных об обстоятельствах ареста не сообщается, не приводятся и данные о содержании алкоголя в крови Вудса.

Сам спортсмен отрицает, что был пьян, и объясняет инцидент непрогнозируемой реакцией организма на выписанные врачом лекарства.

«Я осознаю тяжесть того, что я совершил, и беру на себя всю ответственность за содеянное. Я хочу, чтобы общественность знала — алкоголь был не при чем. Произошла неожиданная реакция на медикаменты, которые распространяются по назначению врача», — отметил гольфист. «Я не сообразил, что смесь таких медикаментов сильно повлияла на меня», — добавил он.

Вудс «от всего сердца» попросил прощения у своей семьи, друзей и поклонников. «Я должен был быть способен на большее. Я сделаю все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось впредь», — подчеркнул он.

Подозрения полиции вызвало то, что автомобиль «Мерседес» 2015 года выпуска, за рулем которого сидел спортсмен, «ехал не как положено плавно» по дороге. По данным новостного ресурса TMZ, полицейский, который остановил водителя, уловил в его дыхании запах спиртного. Гольфист вел себя с представителем органов правопорядка заносчиво и отказался пройти тест на содержание алкоголя в организме. Во Флориде такое поведение автоматически ведет к задержанию и временному лишению водительских прав.

Эти сведения сильно расходятся с заявлением самого спортсмена. Он утверждал, что «полностью сотрудничал с органами правопорядка, и поблагодарил их за профессионализм».

За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года. На прошлой неделе в своем блоге он указал, что «еще никогда не чувствовал себя столь хорошо» и не исключил возвращения к карьере профессионального игрока в гольф. «Сейчас передо мной стоит главная задача — восстановить силы и выполнять распоряжения врачей, — написал он. — Я сосредоточил внимание на тех задачах, которые стоят передо мной в краткосрочной перспективе».

В ноябре 2009 года Тайгер Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида): тогда его Cadillac врезался в пожарный гидрант и в дерево. Тогда полиция выписала Вудсу штраф на $164. Как напомнила телекомпания CNN, это происшествие разрослось до масштабов крупного скандала, когда в печать просочились данные о супружеской неверности Вудса. В итоге Вудс был вынужден на время оставить карьеру профессионального игрока в гольф и принести публичные изменения как болельщикам, так и членам своей семьи.

Вудс, которому сейчас 41 год, не выигрывал крупных соревнований с 2008 года, когда он победил в US Open. Из-за операций он пропустил весь сезон 2016 года. Тем не менее он является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» — 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Вудс занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.

Тайгер Вудс входит в двадцатку самых богатых знаменитостей в США по версии, составленной журналом Forbes в декабре 2016 года. Рейтинг возглавил режиссер легендарной саги «Звездные войны» Джордж Лукас с состоянием примерно $4,6 млрд. Вторую строку занял режиссер Стивен Спилберг ($3,7 млрд), а третью — одна из самых известных телевизионных ведущих в ША Опра Уинфри ($2,8 млрд).

По данным Forbes, Вудс ($740 млн) богаче писателя Джеймса Паттерсона ($700 млн), рэппера Jay- Z ($610 млн), певицы Мадонны ($560 млн) и рокера Джона Бона Джови ($410 млн).