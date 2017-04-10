Гольфист Гарсия с 70-й попытки выиграл первый в карьере «мэйджор»
В Огасте завершился турнир по гольфу «Мастерс». Победителем соревнований стал испанец Серхио Гарсия, который до этого дня оставался одним из самых титулованных гольфистов, ни разу не выигрывавших «мэйджоры».
Для 37-летнего спортсмена это был уже 70-й «мэйджор» в карьере — так много турниров перед своей первой победой на крупнейших соревнованиях не проводил ни один гольфист.
«Мастерс» — первый из четырёх турниров серии «мэйджор». В 2016 году победителем соревнований стал англичанин Дэнни Уиллетти.
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