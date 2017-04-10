Гольфист Гарсия с 70-й попытки выиграл первый в карьере «мэйджор»

Для 37-летнего спортсмена это был уже 70-й «мэйджор» в карьере — так много турниров перед своей первой победой на крупнейших соревнованиях не проводил ни один гольфист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The winning putt. <a href="https://twitter.com/hashtag/themasters?src=hash">#themasters</a> <a href="https://t.co/b0lEPfBKxM">pic.twitter.com/b0lEPfBKxM</a></p>— Masters Tournament (@TheMasters) <a href="https://twitter.com/TheMasters/status/851218771075149824">9 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Мастерс» — первый из четырёх турниров серии «мэйджор». В 2016 году победителем соревнований стал англичанин Дэнни Уиллетти.