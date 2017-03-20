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20 марта 2017, 15:23 | Летние: Гольф | Р-Спорт

Гольф-клуб Игр-2020 снял ограничения на членство женщин после давления со стороны МОК

Клуб, который примет олимпийский турнир по гольфу в 2020 году, отменил запрет на полноценное членство женщин после давления со стороны МОК.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что место проведения соревнований по гольфу Игр-2020 может быть изменено, если гольф-клуб «Касумигасеки», расположенный в префектуре Сайтама к северу от Токио, не обеспечит равные права женщин с мужчинами.

По уставу клуба женщины не имели права на полноценное членство. В понедельник данное ограничение было снято.
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