Гольф-клуб Игр-2020 снял ограничения на членство женщин после давления со стороны МОК

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что место проведения соревнований по гольфу Игр-2020 может быть изменено, если гольф-клуб «Касумигасеки», расположенный в префектуре Сайтама к северу от Токио, не обеспечит равные права женщин с мужчинами.

По уставу клуба женщины не имели права на полноценное членство. В понедельник данное ограничение было снято.