Гольф-клуб Игр-2020 снял ограничения на членство женщин после давления со стороны МОК
Клуб, который примет олимпийский турнир по гольфу в 2020 году, отменил запрет на полноценное членство женщин после давления со стороны МОК.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что место проведения соревнований по гольфу Игр-2020 может быть изменено, если
По уставу клуба женщины не имели права на полноценное членство. В понедельник данное ограничение было снято.
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