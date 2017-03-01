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https://sport.mail.ru/news/golf/28939028/
1 марта 2017, 22:00 | Летние: Гольф | ТАСС

Правила игры в гольф предложено изменить впервые с 1744 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская ассоциация гольфа представила в среду предложения об изменении правил этой игры. Как сообщила корр. ТАСС представитель ассоциации, это первое крупное изменение правил с 1744 года, когда они были впервые опубликованы.

Цель состоит в том чтобы сделать их проще и понятнее для игроков по всему миру. Увеличить
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«Предлагается сократить число правил с ныне действующих 34 до 24 и внести другие изменения, — отметила она. — Цель состоит в том, чтобы сделать их проще и понятнее для игроков по всему миру».

В течение шести месяцев Американская ассоциация гольфа будет собирать мнения по поводу новых правил, сообщила представитель ассоциации. «Принять участие в обсуждении смогут все — и отдельные игроки, и национальные ассоциации, — подчеркнула она. — Они могут направлять предложения на наш веб-сайт. Результаты обсуждения будут подведены 1 января 2018 года». Если предложения будут одобрены, то новые правила вступят в силу в 2019 году.

Работу над новыми правилами Американская ассоциация гольфа вела на протяжении пяти последних лет совместно с шотландским «Королевским и старозаветным гольф-клубом Сент-Эндрюса», возникшем еще в 1574 году.

Родиной гольфа считается Шотландия, первое упоминание об игре относится к 1457 году, когда шотландский король Яков II запретил гольф, поскольку игра отвлекала лучников от военной подготовки. Первый известный сборник правил игры был выработан в 1744 году для «Собрания джентльменов-игроков в гольф», собиравшихся на площадке у шотландского городка Галлэйн неподалеку от Эдинбурга.

Чемпионат мира по гольфу впервые был проведен в октябре 1860 года в Шотландии. Сейчас к числу важнейших профессиональных турниров относится Masters, US Open, Открытый чемпионат Британии и чемпионат профессиональных ассоциаций (PGA Championship). На Олимпиаде-2016 гольф впервые с 1904 года был включен в программу соревнований.
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