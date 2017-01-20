Избран новый состав исполкома Ассоциации гольфа России

Очередная отчетно-выборная конференция АГР состоялась в пятницу в Москве. На мероприятии были подведены итоги работы АГР за минувший год, был утвержден отчет контрольно-ревизионной комиссии ассоциации, а также утвержден новый состав исполкома.

Полностью состав исполкома АГР выглядит следующим образом: Виктор Христенко, Николай Ремизов, Екатерина Берендеева, Олег Кустиков, Иван Сергеев, Игорь Ивашин, Алексей Николов, Александр Ершов, Евгений Дедков, Сергей Черемин, Сергей Спицын, Валерий Чебин, Владимир Кононов, Владимир Ревенко.

«2016 стал годом олимпийского триумфа, наша спортсменка Мария Верченова прошла поле с олимпийским рекордом. Нина Пегова попала в мировой рейтинг в августе, и до конца года показала хорошую динамику, поднялась на 200 позиций. Софья Анохина и Софья Морозова вошли в топ-500 сильнейших любителей Европы», — сказал президент Ассоциации гольфа России Христенко, слова которого приводятся в пресс-релизе АГР.

В октябре Христенко был переизбран на пост президента АГР на четыре года.

«2016-й — год увеличения турнирной активности, особенно среди юниоров, в конце сезона сильнейшие приняли участие в Кубке президента АГР. По результатам соревнования 12 лучших отобрались на тренировочные выезды в гольф академию Испании. Подобная практика поможет нам вырастить команду спортсменов, которые буду занимать призовые места на международных соревнованиях», — добавил он.